Mısır püskülü çayı nedir, faydaları nelerdir? Mısır püskülü çayı nasıl demlenir?

Bitki çaylarındın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Son günlerin popüler çayı olan mısır püskülü, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılıyor. Peki mısır püskülü çayı neye iyi gelir?

Mısır yetiştirmesi oldukça kolay, lezzetli, yararlı bir bitkidir. Ayrıca kolay yetiştiği için hemen hemen dünyanın her yerinde görülebilir.

Bununla beraber sofraların vazgeçilmez lezzeti haline gelmiştir. Pek çok farklı çeşidi bulunmasıyla beraber unu da yapılmaktadır. Ayrıca mısırın püskülleri tam bir şifa deposudur.

Mısır püskülü, taze bir mısır kabuğunun altında büyüyen uzun, iplik benzeri bitki materyalidir. Bu parlak, ince lifler mısırın tozlaşmasına ve büyümesine yardımcı olur. Aynı zamanda geleneksel bitkisel ilaç uygulamalarında da kullanılır.

MISIR PÜSKÜLÜ FAYDALARI NELERDİR?

Mısır püskülünün içerisinde bol miktarda C ve K vitamini bulunmaktadır. Ayrıca çinko, bakır, demir ve potasyum gibi pek çok mineral içermektedir.

Mısır püskülü etkili bir idrar söktürücüdür bu sayede idrar yolu enfeksiyonlarını temizler ve böbrekteki taşı dışarı atar. Bunun yanında taş oluşumunu da engeller.

Vücutta biriken ödemi dışarı atmak için de kullanılmaktadır. Dolayısıyla zayıflamak için diyet yapan kişilerin diyet listesinde yer alabilir.

Adet söktürücü özelliğe sahip olduğundan dolayı adet düzensizliği yaşayan kişilerin kullanması tavsiye edilir. Ayrıca adet döneminde yaşanan ağrı ve sancıları da hafifletmektedir.

Aşırı stresten dolayı kendisini gergin ve depresyonda hissedenlerin mısır püskülü kullanması tavsiye edilir. Bu bitki günlük sıkıntı ve stresinizi hafifletecektir. Aynı zamanda kronik yorgunluk yaşayanların şikayetlerini azaltacaktır.

Bir dizi çalışma mısır püskülü tüketiminin cilt pigmentasyonu sorunlarıyla başa çıkmada yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu özelliği ile vitiligoya yakalananlar için yararlı olabilir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

İlk olarak mısır püsküllerini küçük küçük doğrayın ve kaynayan suyun içerisine atın.

Püskülleri kesinlikle suyla birlikte kaynatmayın. Püskülleri suyun içine attıktan sonra 10-15 dakika demlendirin. Ardından süzerek içebilirsiniz.

Çayın ölçüsü 1 su bardağı suya 2 tatlı kaşığı püskül şeklindedir.

Mısır püskülü çayının zayıflamaya yardımcı olması isteniyorsa, kiraz sapıyla birlikte kaynatılması yerinde olur. Tercihen limon dilimi de kullanabilirsiniz.