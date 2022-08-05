Misvak kullanmanın bilinen 9 faydası

Geçmişten günümüze kadar ulaşan misvak, yapısı ve pek çok olumlu etkisi itibariyle önemli bir anlam taşımaktadır. Düzenli misvak kullanmanın faydalarını ve nasıl kullanılacağını sizin için araştırdık.

Misvağın faydaları çok fazla bilinmiyor ya da misvak sıklıkla kullanılmıyor olsa da gerek manevi, gerek bilimsel açıdan önemini göz ardı etmemekte fayda var.

Hz. Peygamber SAV yaşantısı boyunca düzenli misvak kullanmış ve ümmetine misvak kullanmayı önermiştir.

Misvak nedir, nasıl elde edilir?

Sözlükte “bir şeyi ovmak” anlamındaki sevk (sivâk) kökünden türeyen misvâk (sivâk), dişlerin temizlenmesinde kullanılmak üzere genellikle erâk (salvadora persica) ağacından yapılan, bir ucu fırça şeklindeki çubuk parçasının adıdır.

Sudan’da bulunan, milâttan önceki devirlere ait bir diş üzerinde yapılan incelemeler misvak ağacının çok eski dönemlerden beri kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Misvak ile alakalı bazı Hadis-i Şerif'ler

Hz. Muhammed (s.a.v) yapılacak ibadetlerden önce kullanılan misvakın temizlik yönünden güçlü bir etki oluşturacağını ifade etmiş ve “Misvak kullanınız. Şüphesiz misvak ağız için temizleyicidir.” buyurmuştur. Bu anlamda misvak ve misvakın faydalarına dair pek çok hadis bulunmaktadır.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ümmetimi (veya insanları) zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim." (Buhârî)

Hüzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi:

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan uyanınca misvakla dişlerini temizlerdi." (Buhârî)

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

"Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misvakını ve abdest suyunu akşamdan hazırlardık. Allah onu, gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. Hz. Peygamber uyanınca hemen misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz kılardı." (Müslim)

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbın razı olmasına sebeptir." (Nesâî)

Misvak kullanmanın 9 Faydası

Ağız kokusunu yok eder.

İltihap kurutucudur.

Ağız içi asit salgısını dengeler.

Düzenli kullanımı baş ağrısını önler.

Bakteri oluşumunu önler.

Yararlı bakterileri öldürmez.

Diş minesini korur.

Hazmı kolaylaştırır.

Diş etini güçlendirir.







