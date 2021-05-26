Moderna: Aşımız 12 yaşındaki çocuklarda koruma sağlıyor

3 bin 700'den fazla çocuk üzerinde yürütülen çalışmalarda, ilk dozdan iki hafta sonra yüzde 93 oranında etkinlik görüldü.

Koronavirüs aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürerken, aşıların çocuklara uygulanması gündeme geldi.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, ürettikleri koronavirüs aşısının 12 yaşındaki çocukları "güçlü bir şekilde" koruduğunu bildirdi.

Bu ay başında ABD ve Kanada, Pfizer-BioNTech üretimi aşının 12 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılmasını onaylamıştı.

MODERNA'NIN ÇOCUKLAR İÇİN AŞI HEDEFİ

Associated Press'in haberine göre, Moderna, Pfizer-BioNTech aşısının ardından çocuklara uygulanacak aşı olmak için bir sonraki seçenek olmayı hedefliyor.

Şirket, çocuklara ilişkin verileri haziran ayının ilk günlerinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer küresel düzenleyicilere göndereğini kaydetti.

3 BİN 700'DEN FAZLA ÇOCUK ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Moderna, 12-17 yaş arası 3 bin 700'den fazla kişi üzerinde çalıştı. İlk bulgular, aşının yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da aynı bağışıklık koruma belirtilerini sağladığını gösteriyor.

Aşının yan etkileri olarak kollarda ağrı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi aynı tür geçici şikayetlerin olduğu belirtildi.

İLK DOZDAN SONRA YÜZDE 93 ORANINDA KORUMA

Moderna'nın koronavirüs aşısının, ilk dozdan iki hafta sonra yüzde 93 oranında etkinlik gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Çocukların koronavirüs nedeniyle ciddi şekilde hastalanma olasılığı yetişkinlere göre çok daha düşük olsa da ABD'deki koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 14'ünü temsil ediyor.

Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, ABD'de en az 316 çocuk, pandemi nedeniyle yaşamını yitirdi.