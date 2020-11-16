Moderna: Koronavirüs aşısı yüzde 95 koruma sağladı

ABD'li biyoteknoloji şirketi, koronavirüs aşısının neredeyse yüzde 95 oranında koruma sağladığını bildirdi. Aşının eksi 20 derecede 6 ay, buzdolabında ise 1 ay saklanabildiği kaydedildi.

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarında son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Pfizer ve kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci olan BioNTec'in geliştirdiği ve yüzde 90 oranında koruma sağladığı belirtilen aşının ardından bir aşıdan daha umutlandıran haber geldi.

MODERNA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, ilk verilere göre koronavirüs aşısının yaklaşık yüzde 95 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Sonuçlar, Pfizer ve BioNTec'in benzer verileri elde etmesinin hemen ardından geldi.

KULLANIMI İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Moderna'dan yapılan açıklamada, gelecek birkaç hafta içinde aşının kullanımı için onay başvurusunda bulunulmasının planlandığı kaydedildi.

Aşı adayı, ABD'de denemelere katılan 30 bin kişinin 15 binine dört hafta arayla iki doz şeklinde uygulandı.

BBC'nin haberine göre, aşının yüzde 94.5 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı. Şirketin yürüttüğü analizler, koronavirüs belirtileri geliştiren ilk 95 kişiye dayanıyor.

"YAŞLA BİRLİKTE ETKİSİNİ KAYBETMİYOR"

Moderna yetkilisi Tal Zaks, "Genel yeterlilik kayda değer. Harika bir gün." diye konuştu.

Şimdiye kadarki verileri işaret eden Zaks, aşının yaşla birlikte "etkisini yitirmiş gibi görünmediğini" söyledi.

AŞININ YAN ETKİLERİ

Hakkında önemli güvenlik endişeleri bildirilmeyen aşının insanların ciddi şekilde hastalanmasını mı yoksa virüsü yaymalarını mı durdurduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.

Bazı hastalarda enjeksiyon sonrası kısa süreli yorgunluk, baş ağrısı ve ağrı görüldüğü kaydedildi.

Imperial College London'dan Profesör Peter Openshaw, "Bu etkiler, çalışan ve iyi bir bağışıklık tepkisi oluşturan bir aşıdan bekleyeceğimiz şeylerdir." diye konuştu.

BUZDOLABINDA 1 AYA KADAR SAKLANABİLİYOR

Moderna'nın aşı adayının eksi 20 derecede 6 aya kadar, standart bir buzdolabında ise bir aya kadar saklanabildiği ifade edildi.

İlk etapta ABD'de 20 milyon doz piyasaya sürmeyi planlayan Massachusetts merkezli şirket, gelecek yıl dünya genelinde 1 milyar doza ulaşmayı ve diğer ülkelerden onay almayı planlıyor.

İngiltere, Moderna ile aşı temini konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayata dönüş gelecek kışı bulacak ViDEO