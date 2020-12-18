Moderna'nın aşısını, FDA tavsiye etti

FDA Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğunu açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan koronavirüs aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti.

Panelin tavsiyesinin ardından FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor.

RESMİ ONAYIN ARDINDAN 5,9 MİLYON DOZ AŞI DAĞITIMA ÇIKACAK

Resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak.

Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.

GEÇEN CUMA PFİZER-BIONTECH'E ONAY VERMİŞTİ

FDA, geçen cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı için onay vermişti.

Buzdolabı sıcaklıklarında muhafaza edilebilen Moderna'nın koronavirüs aşısının, dağıtımının da daha kolay olması bekleniyor.