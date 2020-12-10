Molnupiravir nedir? Koronavirüste yeni umut molnupiravir ne işe yarar?

Yapılan araştırmalara göre, daha önce influenza hastalıklarında kullanılan bir ilacın koronavirüsü 24 saatte öldürdüğü ortaya çıktı. Molnipiravir adı verilen ilaç nedir, ne işe yarar merak ediliyor.

Koronavirüs aşısı kapsamında gündeme gelen ve merak uyandıran antiviral ilaç olan molnupiravir, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Georgia Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının hayvanlar üzerinde yaptığı testlerin sonucunda, koronavirüs hastalarının, Molnupiravir aldıkları andan itibaren 24 saat içinde bulaşıcılığı kaybedeceğini düşünüyor.

Haziran ayında insan denemelerine başlanan ilacın, sonuçlarının aralık ayında dünyayla paylaşılması bekleniyor.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, ağızdan aktif olan ve influenza tedavisi için geliştirilmiş deneysel bir antiviral ilaçtır.

Sentetik nükleosit türevi N4-hidroksisitidinin bir ön ilacıdır ve viral RNA replikasyonu sırasında kopyalama hatalarının eklenmesi yoluyla antiviral etkisini gösterir.

MOLNUPİRAVİR NE İŞE YARAR?

Koronavirüs salgınının seyrinin yavaşlatılmasına karşı denenen ilaçlardan biri olan molnupiravirin, daha önce influenza hastalıklarında kullanılan bir ilacın koronavirüsü 24 saatte öldürdüğü ortaya çıktı. Georgia Üniversitesi'nde hayvanlara yapılan deneylerde ilacı alan dağ gelinciklerinin 24 saat sonra korona virüsü diğer hayvanlara bulaştırmadıkları gözlemlendi.

Mart 2020'de SARS-CoV-2'ye karşı aktif olduğu tespit edildikten sonra, molnupiravir, Birleşik Krallık ve ABD'deki sağlıklı gönüllülerde "Güvenlik, Tolere Edilebilirlik ve Farmakokinetik" için bir çalışmada test edildi.

Haziran 2020'de Ridgeback Biotherapeutics, ilacın koronavirüs tedavisinde etkinliğini test etmek için Faz II denemelerine geçtiğini duyurdu.