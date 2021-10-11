Moralinizi yükseltmek için ihtiyacınız olan 9 besin

Birçok farklı faktör tarafından tetiklenebilen moral bozukluğu, mod düşüklüğü, anksiyete veya depresyon gibi durumlarda beslenme oldukça büyük bir önem taşımaktadır. İşte modunuzu yükseltecek 9 besin.

Yorgunluk, bitkinlik ve zayıf fiziksel performansın eşlik ettiği mod düşüklüğü veya moral bozukluğunu uyku eksikliği, hastalıklar ve besin eksiklikleri gibi durumlar tetikleyebiliyor.

Herkesin kötü günleri olur. Bu nedenle, modunuzu nasıl yükselteceğinizi bilmek önemlidir. Ancak kısa süreli moral bozukluğu, korku veya anksiyeteyi ayırt etmek oldukça büyük önem taşır. Anksiyete, kişinin dış veya iç tehlike tarafından tehdit edildiğini hissettiği durumlarda yaşanan normal bir duygudur. Korku ile anksiyete arasında ayrım yapmak gerekir.

Anksiyete, orantısız olduğunda ve tetikleyici uyaran için çok uzun sürdüğünde anormaldir. Stresli bir olayın neden olduğu nispeten hafif ve geçici endişe duygusu veya moral bozukluğunun aksine, anksiyete bozuklukları en az 6 ay sürer ve tedavi edilmezse daha da kötüleşebilir.

ANKSİYETE BELİRTİLERİ

Anksiyetenin temel belirti olduğu farklı hastalıklar vardır:

- Anksiyetenin çarpıntı, boğulma hissi, kararsızlık, titreme veya ölüm korkusu olarak ortaya çıktığı panik atak bozukluğu.

- Kalıcı bir sıkıntı hali olan yaygın anksiyete bozukluğu.

- Özel veya özel olmayan korkularla fobik bozukluk.

- Takıntılı ve hoş olmayan düşüncelerin ve saplantının eşlik ettiği obsesif kompulsif bozukluk (hastalıklara yakalanma korkusuyla birçok kez yıkamak, kapıları veya fişleri kontrol etmek, sürekli şüpheler).

- Akut veya travma sonrası stres bozuklukları.

- Olumsuz yaşam durumlarına uyum bozuklukları.

Anksiyetede genel olarak en sık görülen semptomlar ise çarpıntı, boğulma hissi, acı çekmek ve çok sayıda fobiye sahip olmaktır.

MORALİNİZİ YÜKSELTMEK İÇİN 9 BESİN

Anksiyete, depresyon veya genel olarak moral bozukluğu durumlarını hafifletmeye ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olmak için bazı besin gruplarını tüketebilirsiniz.

İşte ruh halinizi iyileştirmek için diyetinize eklemeniz gereken besinler:

Fermente Gıdalar

Fermente gıdalar, doğrudan zihinsel sağlıkla ilgili olan sindirim sağlığını destekler. Bağırsakta iyi bir bakteri kolonisi bulundurmak, mutluluk hormonu olarak bilinen bir nörotransmitter olan serotonin üretimini tetikler.

Kefir, yoğurt, kombucha, kimchi, lahana turşusu gibi fermente gıdaları diyetinize ekleyerek bağırsak floranızı düzenleyebilir ve vücutta daha fazla serotonin salgılanmasını sağlayabilirsiniz.

Fazla şekere sahip olma eğiliminde olduklarından aromalı yoğurtlardan kaçının.

Yoğun Renkli Meyveler

Yoğun renkli meyveler, depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları ile ilişkili iltihaplanmayı kontrol etmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar olan flavonoidler açısından zengindir. Ayrıca, bazı araştırmalar, C vitamininin kaygı ve stresi yönetmede yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Çilek, böğürtlen, ahududu, incir, yaban mersini, vişne, kiraz, kayısı gibi çeşitli renklerde meyve tüketimini artırın. Taze ve mevsim meyvelerine bakın.

Baklagiller

Bağırsak sağlığını ve dolayısıyla ruh sağlığını destekleyen lif açısından çok zengin olmasının yanı sıra baklagiller, B grubu vitaminleri açısından da zengindirler. B vitaminleri, ruh halini düzenlemek için önemli olan nörotransmitterlerin üretimini destekler.

Fasulye, mercimek, nohut ve bezelye gibi ürünlerin tüketimini artırın. Haftada en az 5 kez bir porsiyon bakliyat tüketin.

Omega 3

Omega 3 yağ asitleri daha düşük depresyon seviyeleriyle bağlantılıdır. Öte yandan, bu tür yağlar, Alzheimer ile ilişkili bir maddenin (beta amiloid) düşük kan seviyeleri ile de ilişkilidir.

Sardalya, ton balığı, somon, alabalık gibi deniz ürünlerinin ayrıca ceviz ve keten tohumu gibi bitkisel omega 3 kaynaklarının tüketimini artırın. Haftada en az 2 kez yağlı balıkları beslenmenize dahil edin.

Kahve

Kahve içmek sizi sadece uyanık ve enerjik tutmakla kalmaz, Yapılan araştırmalar, kafeinin depresyonda önemli bir azalmaya katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Ek olarak, dopamin ve norepinefrin gibi ruh halini iyileştiren nörotransmitterlerin salınımını artırır.

Günde 400 miligramdan fazla kafein tüketiminden kaçının. Özellikle emzirme ve hamilelik sırasında tüketimine dikkat edin.

Çikolata

Çikolatanın dayanılmaz tadı yanında gelen besinler vücutta, serotonin hormonu salınımını artırarak moralinizi yükseltebilir. Bununla birlikte, yüksek kalorili içeriği, tüketiminin ara sıra ve mümkünse bitter çikolata ile sınırlandırılmasını gerekli kılar, böylece üzüntü zamanlarında acil durum kiti olarak kullanılabilir.

Hindi

Hindi, protein bakımından zengindir ve ayrıca büyük miktarda triptofan içerir. Triptofan, seroton salgılanmasını destekler ve mutluluğa katkıda bulunur.

Acı biber

Acı gıdalar da depresyonun iyileştirilmesinde potansiyel yardımcılar olarak kullanılan bir başka besindir. Biber, herhangi bir acı yiyecek gibi, termojeniktir, yani kan dolaşımını arttırır ve beynin daha fazla mutluluk ve duygusal sağlık ile ilgili salgıladığı hormonlardan biri olan endorfin salgılamasına yardımcı olur. Bu etki, acı biberin içindeki kapsaisin maddesi sayesinde gerçekleşir.

Yeşil sebzeler

Koyu yeşil yapraklı sebzeler büyük miktarda folik asit (B9 vitamini) içerir. Folik asit, beyin hücrelerinin düzgün çalışması için gereklidir. Bu sebzelerde bol miktarda bulunan folik asitin düzenli tüketimi ile depresyon riskinin önemli ölçüde azaltılabileceği çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.