Mouse hastalığı: Karpal tünel sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi..

Elleriniz, uzun zaman boyunca bilgisayar faresinden ayrılmıyorsa ‘karpal tünel’ sendromuna siz de yakalanabilirsiniz. Peki mouse hastalığı olarak bilinen karpal tünel sendromu nedir?

El bileğindeki sinirlerin sıkışması sonucunda ağrı, uyuşma, güçsüzlük gibi belirtiler veren karpal tünel sendromu, elde kalıcı şekil bozuklukları, hareket kaybı gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte çevrimiçi hale dönen işler gereği uzun süreler boyunca ellerinden mouse düşürmeyenler, ellerde meydana gelen ağrılardan şikayetçi durumda..

Mouse hastalığı olarak da bilinen karpal tünel sendromu görülen kişi sayısı artmaya devam ediyor. Peki karpal tünel sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler..

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Karpal tünel sendromu özellikle uzun süreler tek tip el işi yapanlarda görülen bir rahatsızlıktır.

Bilinen en eski şikayet, daktilo kullanan sekreterlerde görülmeye başlamasıyla ortaya çıkmasıdır. O dönemlerde halk arasında ‘sekreter hastalığı’ adını almıştır.

Hastalık, daktilo gibi sert basma kuvveti gerektiren tuşlu klavyelerde, eldeki tendonların kalınlaşmasına ve buna bağlı sinir üzerinde bası oluşmasına sebep olmakta.

Özellikle zabıt kâtipleri, gazeteciler, veri giriş elemanlarında bu sağlık sorunu sıkça görülmektedir. Ayrıca müzikle uğraşanlar özellikle piyano ve kalın telli ve parmakla çalınan çalgıları kullananlarda da hastalık oldukça yaygındır.

Teknolojinin gelişmesi ve el yazısının yerini bilgisayar farelerine bırakmasıyla "mouse hastalığı" olarak da söz edilmektedir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ

Karpal tünel, bilek düzeyinde bulunan median sinirin geçtiği bir kanal. Boyun bölgesinden çıkıp bileğe kadar uzanan median sinir elde birçok kasın uyarılmasını üstleniyor.

İşte bu kanal boyunca median sinir çeşitli nedenlerden dolayı el bileğinde basıya uğrarsa, sinir sıkışmaları arasında en sık görülen ‘Karpal Tünel’ Sendromu ortaya çıkıyor.

İlk belirtileri parmaklarda karıncalanma, uyuşma ve his bozukluğu. Hastalık elde, parmaklarda ve kola yayılan ağrılarla belirti veriyor. Bu sorunlar geceleri daha fazla görülüyor.

Öyle ki kişileri uykusundan uyandırabilecek kadar rahatsız edici olabiliyor.

Ağrı ve uyuşukluk bazen kola bazen de omuza, boyuna kadar yayılıyor. İlerleyen durumlarda başparmak kaslarında erime, güçsüzlük ile tutma ve kavrama hareketlerinde zorlanmalar oluşuyor.

KARPAL TÜNEL SENDROMU EGZERSİZİ

Karpal tünel sendromunun oluşmasını engellemek için egzersizler yapılmalıdır.

Bileklerinizi düz tutup, parmaklarınızı kendinize çekip bu şekilde 5 saniye tutun. Bileklerinizi düz tutun, parmaklarınızı gevşetin. Parmaklarınızı sıkıp, elinizi yumruk yapın. Yumruğunuzu aşağıya bükün, 5′e kadar sayarak bekleyin. 5′e kadar sayarak, bileklerinizi düz tutun, parmaklarınızı gevşetin. Egzersizler toplam 10 kez uygulanır. Egzersizlerin bitiminde, kollar ve eller yanlarda dinlendirilir.

Egzersizler işe yaramıyorsa, nöralterapi, proloterapi, akupunktur mezoterapi gibi iğneli uygulamalar tedavide yeri vardır.

En son tedavi seçeneği olarak sinir gevşetme ameliyatı yapılabilir.