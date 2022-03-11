Mucize besin sarımsağın 7 özel faydası

Dünya çapında çok sayıda tarifin tadını zenginleştiren ve güçlü tadıyla bilinen sarımsağın sağlığa birbirinden özel birçok faydası bulunuyor. İşte sarımsak hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar.

Sarımsak, tüm dünya mutfaklarında kullanılan popüler gıdadır ve sağlığa irçok faydası olduğu bilinmektedir. Sarımsağın faydaları çok eski zamanlardan beri biliniyor ve kullanılıyordu ve hatta eski çağlarda her derde deva olarak kabul ediliyordu.

Sarımsağın faydaları uçucu kükürt bileşikleri alliin ve allisin de dahil olmak üzere içerdiği birçok aktif bileşenden gelir. Sarımsak ayrıca antioksidanlar, flavonoidler, mineraller ve proteinler içerir.

Genel sağlık üzerinde iyileştirici çok çeşitli işlevleri olduğu kabul edilen sarımsağın tüm faydalarını korumak için çiğ, ince kıyılmış olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Çiğ ve kıyılmış sarımsak tüm aktif bileşenlerini, özellikle de büyük miktarlarda bulunan allisini içerir.

Sarımsak, pişirildiğinde faydalarının bir kısmını kaybeder. Çiğ sarımsağın faydalarını elde etmek için pişmiş olarak üç kat daha fazla sarımsak yenilmesi gerektiği tahmin edilmektedir. Birçok insan çiğ sarımsağı iyi sindiremez ancak faydalarının büyük çoğunluğunu korumak için pişirme bitiminden birkaç dakika önce sıcak yemeklere eklemek mümkündür. Toksik hale gelmemesi için kömürleşmemesi gerekir.

SARIMSAĞIN 7 FAYDASI

Düzenli olarak tüketildiğinde sağlığı iyileştirici özellikleri olan sarımsağın 7 özel faydası şunlardır:

Güçlü Bir Antioksidandır

Sarımsak, vücudun antioksidan kapasitesini artırmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Siyah sarımsakta daha fazla antioksidan bileşik vardır. Beyaz sarımsağın antioksidan içeriğini en üst düzeye çıkarmak için çiğ yemek en iyisidir.

Sindirime Yardımcı Olur

Sarımsak sanılanın aksine sindirimin iyi bir yardımcısıdır. Sarımsağın sindirim üzerindeki faydaları karaciğer fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur ve aynı zamanda bağırsak florasının dengesinin korunmasına da yardımcı olur. Beyaz sarımsağı sindirmekte zorlanan kişiler için siyah sarımsak daha sindirilebilir olduğu için tercih edilebilir.

Bağışıklığı Güçlendirir

Sarımsak vücudun doğal savunmalarını güçlendirerek, bağışıklık sistemini güçlendirir. Zararlı mikroorganizmalara karşı savunmaya katkıda bulunan sarımsak, bağışıklık sisteminin müthiş bir yardımcısıdır. Sarımsağın faydaları aynı zamanda solunum sisteminin düzgün çalışmasını da sağlar.

Kalp Dostudur

Sarımsağın faydaları kalp sağlığının yanı sıra damar sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Kılcal damarlarda kanın iyi dolaşımını sağlar, normal homosistein seviyelerini korur ve kalp sağlığını iyileştirir.

Kolesterolü Dengeler

Sarımsak, normal kolesterol seviyelerinin korunmasına ve normal kan lipid seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

Strese Direnci Artırır

Sarımsağın faydaları, vücudun geçici strese karşı direncini artırmaya da yardımcı olur.

Zayıflatıcı Etkisi Vardır

Sarımsak vücudun şeker metabolizması üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve vücudun insüline duyarlılığını artırır. Kan şekerini dengeleyici etkisi ile iştahı bastırır ve açlık krizlerini önler.

SİYAH SARIMSAK NEDİR?

Siyah sarımsak, bir sarımsak türü değil sarımsağı oksitleyen ve siyah rengini veren bir fermantasyon işlemidir.

Japonya'dan gelen bu işlem, beyaz sarımsakta bulunan aktif bileşenleri arttırmayı ve aynı zamanda bulunmayan maddeleri sentezlemeyi mümkün kılıyor. Öte yandan, beyaz sarımsağın ana etken maddesi olan ve ona tat ve koku veren allisin, fermente edilmiş siyah sarımsağa daha hafif ve tatlı bir tat veren s-allil-sistein'e dönüşüyor.

Beyaz sarımsak ve siyah sarımsağın özellikleri çoğunlukla benzerdir. Sarımsak, doğal savunmayı güçlendirmeye yardımcı olur ve bağışıklık fonksiyonuna katkıda bulunur. Bakteri ve mantar gibi zararlı mikroorganizmalara karşı da çok güçlüdür. Kalp ve damar sağlığının yanı sıra solunum sisteminin düzgün çalışmasına ve karaciğer fonksiyonunun iyi olmasına da yardımcı olur. Siyah sarımsak, antioksidanlar bakımından daha yoğundur ve özellikle kolesterol seviyelerini korumak için daha etkilidir.Ancak beyaz sarımsağın zararlı mikroorganizmalara karşı daha etkili olduğu bilinmektedir.

GÜNDE NE KADAR SARIMSAK TÜKETİLMELİ?

Sarımsağın kalp ve damar sistemi üzerindeki faydalarından yararlanmak için günde 1 ila 2 diş taze sarımsak veya günde ortalama 6 gram sarımsak tüketilmesi gerektiği tahmin edilmektedir.

Sarımsağın solunum yolu ve doğal savunma üzerindeki faydalarından yararlanmak için günde yaklaşık 4 diş veya günde yaklaşık 16 gram taze sarımsak tüketimi gereklidir.

Sarımsak ayrıca farklı şekillerde besin takviyesi olarak da tüketilebilir. Kapsüllerde, fermente edilmiş siyah sarımsak, ekstrakt halinde veya hatta sarımsak yağı şeklinde bulunabilir. Her gıda takviyesi, uygun dozlarda sarımsak konsantrasyonu içerir.

Çok nadir görülen bir kan metabolizması hastalığı olan Porfiria hastalığında sarımsak tüketilemez. Kan dolaşımına olan etkilerinden dolayı ameliyat öncesi ve sonrasında çok miktarda sarımsak tüketilmemesi önerilir. Günde yaklaşık 4 gram, yani bir diş sarımsak normal olarak tüketilirse bir tehlike oluşturmaz.