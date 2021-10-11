Mucize meyve: Hünnap yemeniz için 8 neden

Mucize meyve: Hünnap yemeniz için 8 neden

Ekim ayı ile birlikte görücüye çıkan mucize meyve hünnap, faydaları ile göz kamaştırıyor. Her kanser türüne iyi gelmesi ile bilinen hünnap, tam bir karaciğer dostu. İşte hünnap yemenin faydaları...

Anavatanı Çin olan, halk arasında “innap”, “çiğde” ve “innabi” olarak da anılan hünnap, pek çok faydası olan adeta şifa kaynağı bir meyvedir.

Eylül ayında olgunlaşıp ekim ayında tüketilmeye başlanması nedeniyle de özellikle son dönemde hünnap nedir sorusu en çok araştırılan konulardan bir tanesi.

Hünnap meyvesi, son birkaç yılda popülerliğini arttırmış olsa da faydalarından çok eski çağlardan beri özellikle Uzakdoğu’da alternatif tıpta yararlanılmaktadır.

Peki hünnap nelere iyi gelir, nasıl tüketilmelidir? İşte hünnap yemeniz için 8 neden...

HÜNNAP NEDİR

İğde meyvesiyle karıştırılan hünnaba Uzakdoğu ülkelerinde “ölümsüzlük meyvesi” ve “Tanrının hediyesi” gibi benzetmeler de yapılıyor.

Cehrigiller ailesine ait bir ağaç türünde yetişen hünnap meyvesi ilk olarak yeşil bir renkte gelişir. Sonbahar güneşinde bekleyen meyve zamanla kırmızı ve kahve rengi arası bir renge bürünür.

İçeriğinde yüzde 85 oranda C vitamini bulunduran nadir meyvelerdendir.

HÜNNAP FAYDALARI

Bir porsiyonu yaklaşık olarak 47 kaloriye sahip olan hünnap, özellikle diyet yapan ve kilo vermeye çalışanların mutlaka tüketmesi gereken meyvelerden bir tanesi. Hünnap içerisinde bolca antioksidan ve C vitamini barındırmasından dolayı kanse hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır. B3 vitamini açısından da zengin bir besin kaynağı olan hünnap, yeterli miktarda tüketildiği takdirde vücudun kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle bu minicik meyve, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkilerde bulunuyor. İçerisinde bol miktarda fosfor barındırmasından dolayı hünnap meyvesinin kemik ve diş sağlığına iyi geldiği söylenmektedir. Güçlü bir posa yapısına sahip olan Hünnap, sindirim sistemini düzenleyerek daha sağlıklı bir işleyişe kavuşturur. Hünnap, güneş kaynaklı oluşan yanıkların ve kızarıklıkların da giderilmesini sağlar. Özellikle içeriğinde bulunan potasyum ile vücudun günlük potasyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan hünnap, ruh halini iyileştirir.

HÜNNAP TÜKETİMİ

hünnap, isteğe bağlı olarak birçok farklı şekilde tüketilebilir. Taze meyve olarak tüketilebildiği gibi hünnap kurutulup çay olarak da demlenebilmektedir.

Öte yandan hünnap meyvesinin kaynatılması yoluyla hazırlanan hünnap reçeli de hünnapın sağladığı yararlardan faydalanmanın lezzetli bir diğer yoludur.