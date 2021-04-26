Mucizevi çay: Moringa çayı nedir, nasıl tüketilir? Moringa çayı faydaları..

Ana vatanı Afrika, Asya ve Orta Amerika olan Moringa Oleifera bitkisi, yaprak ve tohumlarına kadar değerlendiriliyor. Ancak Türkiye'de daha çay olarak tüketiliyor. Peki, Moringa çayı nedir?

Hindistan'ın Kuzey bölgesinde yer alan ve mucize ağaç olarak da adlandırılan moringa ağacından elde edilen moringa çayı, yüzyıllar boyu pek çok farklı tedavi için kullanılmıştır.

Birçok farklı mineral ve vitamin kaynağı ile ön plana çıkan bu çay, günümüzde dünyanın dört bir tarafında oldukça ilgi görüyor. Özellikle zayıflamak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Pek çok kişinin de tercih ettiği bu çay türü, lezzetli olmasının yanı sıra birçok soruna da iyi geliyor.

Peki, Moringa çayı nedir, faydaları nelerdir? İşte detaylar...

MORİNGA ÇAYI NEDİR?

Diyabet, kalp hastalığı, anemi, artrit gibi pek çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde nesiller boyunca kullanılan moringa çayı, moringa bitkisinin yapraklarından elde edilmektedir.

Zengin bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağı oluşturan moringa yaprağı, yüksek miktarda A, C ve E vitamini içermektedir. Kalsiyum, potasyum ve protein bakımından da oldukça zengin bir içeriği bulunmakta ve özellikle zayıflama konusunda da destek veren moringa çayı ülkemizde de sıkça tüketilmektedir.

MORİNGA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Moringa çayı düzenli olarak tüketildiğinde kısa süre içinde faydalarını göstermektedir. Moringa yapraklarında, çiçeklerinde ve tohumlarında yüksek antioksidan içermektedir.

Yüksek A vitamini değerleri göz sağlığını korur.

Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.

Kabızlık probleminin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırır ve vücutta yağ depolanmasını engeller.

Tokluk hissi sayesinden sağlıklı zayıflama için faydalıdır.

Doğal bir anti-aging olan yaprakları yaşlanmayı engeller ve cilde genç bir görünüm kazandırır.

Vücuttaki glukoz seviyesini düşürdüğü için diyabet tedavisinde etkilidir.

Kolestrol seviyesini düşürdüğü için kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı koruma sağlar.

Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

Antibakteriyel özelliği ile enfeksiyonlara karşı mücadele gösterir.

Vücuttaki fazla suyun diğer bir deyişle ödemin atılmasını sağlar.

Bağırsak parazitleri ile savaşır.

Mide şişkinliğine iyi gelir.

Yüksek oranda vitamin ve mineral kaynağı ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

MORİNGA ÇAYININ ZARARLARI

Son derece faydalı özellikleri bulunan moringa çayının bazı yan etkileri bulunmaktadır. Bunlar çok önemli etkiler olmamakla birlikte nadir olarak görülebilmektedir.

Nadir de olsa rahimde kasılmaya neden olarak düşüğe yol açabileceğinden hamilelerin moringa çayı içmemesi önerilmektedir. . Emziren annelerin mutlaka doktora başvurarak bu çayı tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Moringa çayının yan etkileri şu şekildedir:

Mide ekşimesi

İshal

Mide bulantısı

Rahimde kasılma

MORİNGA ÇAYI TARİFİ

Moringa çayı poşet çay ve bitki şeklinde satılmaktadır. Bitki halinde bulunan moringanın yaprakları öğütülürek veya kaynatılarak demlenebilmektedir.

Moringa çayının yaklaşık 7-8 dakika demlenmesi ve 20 dakika dinlendikten sonra içilmesi önerilmektedir. Günde 3 fincandan fazla tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.