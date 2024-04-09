Muğla'nın gözdesi sarı susam faydalarıyla öne çıkıyor! Japonlar kilo kilo alıyor Ula Gökova Bölgesi'nde yetiştirilen sarı susam hem kokusu hem de faydalarıyla nedeniyle özellikle Japonlar tarafından tercih ediliyor.

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Muğla'nın gözdesi sarı susam, Japonlar için oldukça değerli.

Japonların Suşi ve salatalarında kullandıkları sarı susam, faydalarıyla da öne çıkıyor.

Türkiye, 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında yüzde 62’lik artışla 124,5 milyon dolara çıkardı.

Türkiye’nin susam ihracatındaki yeni hedefi ise 250 milyon dolara ulaşmak.

6 milyon 645 bin dolardan 19 milyon 632 bin dolara yükseldi

Susamın içine girdiği tüm yiyeceklerin tadına ayrı bir aroma ve lezzet kattığını dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’nin susam ihracatının 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde yüzde 195’lik artışla 6 milyon 645 bin dolardan 19 milyon 632 bin dolara yükseldiği bilgisini paylaştı.

"Türkiye olarak susamda dünyanın ikinci büyük ithalatçısı konumundayız"

Türkiye’de yetişen susamın çok kaliteli olduğunu anlatan Öztürk, “Susamda en büyük ithalatçı 1,6 milyar dolarla Çin. Bizim susamımız kaliteli olduğundan birim fiyatı 2,4 dolardan gidiyor. Çin ise 1,5 dolar bandında ithalat yapıyor. Bizim kaliteli susamımızı seçici bir pazar olan Japonya ve Avrupa ülkeleri alıyor. Japonya’ya 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye Geneli susam ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 170’lik artışla 660 bin dolardan 1,7 milyon dolara ilerledi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo’da düzenlenen Foodex Fuarı’na info stand ile katıldık.

Fuarda tadım etkinliklerimiz kapsamında ziyaretçilere susam paneli tavuk tadımı yaptırdık ve büyük beğeni aldık. Türkiye olarak susamda dünyanın ikinci büyük ithalatçısı konumundayız. Dünya susam ticaretine yön veriyoruz. 2024 yılında susam ihracatımızın 250 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Sarı susamın çeşitli sağlık faydaları var. İşte bunlardan bazıları:

Besleyici değerler:

Sarı susam, protein, lif, B vitaminleri (özellikle B1 ve B6), E vitamini, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi birçok besin öğesini içerir. Bu besin öğeleri vücut için önemli olan birçok fonksiyonu destekler.

Kalp sağlığı:

Sarı susam, içerdiği oleik asit ve omega-6 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını destekleyebilir. Oleik asit, kalp dostu yağlardan biridir ve kolesterol seviyelerini düzenleyebilir.

Kemik sağlığı:

Sarı susam, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından zengindir. Bu mineraller kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Antioksidan etkiler:

Sarı susamdaki E vitamini gibi antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir.

Kilo kontrolüne yardımcı olabilir:

Sarı susamın lif içeriği tokluk hissini artırabilir ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Kan şekeri düzeylerini dengeleme:

Lif içeriği ve düşük glisemik indeksi sayesinde, sarı susam kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir, bu da diyabet riskini azaltabilir.

Cilt ve saç sağlığı:

Sarı susam, cilt ve saç için önemli olan çinko, bakır ve B vitaminleri gibi besin öğelerini içerir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde cilt ve saç sağlığını destekleyebilir.

Bağışıklık sistemi desteği:

İçerdiği çinko ve antioksidanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir, böylece hastalıklara karşı direnci artırabilir.