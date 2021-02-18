Doğru şekilde kullanıldığında son derece faydalı bir baharat çeşidi olan muskat, Türk yemek kültürüne Hint mutfağından gelmiştir. Peki, Muskat nedir, faydaları nelerdir? Muskat nasıl kullanılır?

Muskat, küçük Hindistan cevizi olarak da anılan, tropik bir ağaç ve onunla aynı adı taşıyan meyvesidir.

Adını Umman'ın başkenti olan Muskat şehrinden alan ve pek çok şeye iyi geldiği bilinen muskat, yanlış kullanıldığı zaman ciddi sorunlara da neden olabilmektedir.

Son zamanlarda Türkiye'de hemen hemen her yemekte tercih edilen muskat, zeytin büyüklüğündedir ve bir ceviz çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak kabuklu ceviz ve Hindistan cevizi ile aralarında çok büyük fark olan muskatın keskin bir tadı vardır.

MUSKATIN FAYDALARI NELERDİR?

Muskat, yemeklere baharat olarak eklendiğinde ağrı kesici özelliğe sahiptir.

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olmaktadır.

Yorgunluk ve stres durumlarında tüketildiğinde muskat beyin uyarıcı olarak etkili olmaktadır.

Toksinlerin böbreklerden atılmasına yardımcı olmakta ve böbrek taşı oluşumunu da engellemketedir.

Karaciğerin temizlenmesinde önemli bir işlevi vardır.

Antibakteriyel özelliği bulunan muskat, diş eti ve ağız yaralarının iyileşmesinde oldukça etkilidir.

Kozmetik sektöründe kakao yağı yerine tercih edilen muskat, siyah nokta ve aknelerin temizlenmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir.

Ağız kokusu ve kötü nefesin tedavisinde etkili olan muskat, birçok diş macunu bileşeninde bulunmaktadır.

Kan damarlarını rahatlatarak kan basıncının düzenlenmesinde rol oynamaktadır.

İçerisinde bulunan myristicin enzimleri ile Alzheimer hastalığının tedavisinde belleği artırıcı bir role sahiptir.

Muskatın afrodizyak etkisi olduğu da bilinmektedir.

MUSKAT NASIL KULLANILIR?

Muskat doğru şekilde kullanıldığında sağlığa sayısız faydası bulunur. Özellikle Hindistan'da yetiştirilen muskat, son zamanlarda Hollanda ve Türkiye'de popülerliğini artırmıştır.

Muskatın tazesini yemeklerinize rendeleyebilir, tozunu da yemeklerde tatlılarda ve içeceklerinizde kullanabilirsiniz.

Muskatın tazesi Türkiye'de bulunmadığı için aktarlardan toz halinde satın alabilirsiniz.



