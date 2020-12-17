Mustafa Varank: 4 aşı adayı, hayvan deneylerinden geçti

Yürütülen aşı proje sayısında ABD ve Çin'den sonra DSÖ listesinde 3'üncü ülkenin Türkiye olduğunu belirten Mustafa Varank, 4 aşı adayının da hayvan deneyinden geçtiğini belirtti.

Varank: "Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı

Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.

Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.

Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip.

TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."



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