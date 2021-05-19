Haberler

Sağlık Haberleri

Mustafa Varank: Türkiye aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda

Mustafa Varank: Türkiye aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye şu anda Çin ve ABD’den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda" dedi.