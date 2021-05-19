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- Mustafa Varank: Türkiye aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda
Mustafa Varank: Türkiye aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye şu anda Çin ve ABD’den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda" dedi.
- AA
- 19.05.2021 - 21:29
- Güncelleme : 19.05.2021 - 22:19
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı projesiyle ilgili açıklamada bulundu.
"TÜRKİYE, ÇİN VE ABD'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ ÜLKE DURUMUNDA"
Bakan Varank, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak. Türkiye şu anda Çin ve ABD’den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda" dedi.