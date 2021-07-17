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- Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi
Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi
Bakan Mustafa Varank, VLP aşı adayının Faz 2 aşamasında ikinci dozların uygulandığını, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 17.07.2021 - 12:25
- Güncelleme : 17.07.2021 - 13:10
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Bakan Varank, yerli aşı 'TURKOVAC'a ilişkin açıklama yaptı.
"2. DOZLAR UYGULANIYOR"
Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayının çalışmalarına değinen Varank, "Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı.
"ŞU ANA KADAR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"
Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." ifadelerini kullandı.
Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi VİDEO