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Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi

Mustafa Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi

Bakan Mustafa Varank, VLP aşı adayının Faz 2 aşamasında ikinci dozların uygulandığını, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini açıkladı.