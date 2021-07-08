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    Muş'taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı

    En düşük aşılama oranına sahip illerden olan Muş'ta sağlık ekipleri, gittikleri köylerde muhtarlarla birlikte camiden Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak halkı aşı olmaya davet etti.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 11:16
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    Muş'taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı

    Muş'ta aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleri, sahaya çıktı.

    Şehir merkezindeki sağlık merkezlerine ulaşım noktasında sıkıntı çekebileceklere kendileri giden ekipler, aşı çalışması gerçekleştiriyor.

    Köy köy dolaşarak aşı yapan ekipler, Tekyol köyüne de gitti.

    CAMİDEKİ HOPARLÖRDEN ANONS YAPILDI

    İlk olarak köy muhtarı Yalçın Çaldır'la görüşen sağlık çalışanları, meydanda hazırlıklarını tamamladı. Köyde yaşayanları aşılamayla ilgili bilgilendirmek isteyen Toplam Sağlığı Merkezi Doktoru Resul Karakaya ve muhtar Yalçın Çaldır, camideki hoparlörle çağrıda bulundu.

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #1

    TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONS

    Türkçe ve Kürtçe anonslar yapan doktor ile muhtar, köylüleri aşı olmaya davet etti. Anonsu duyarak, köy konağına gelenlere ise gerekli işlemler sonrası aşıları yapıldı.

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #2

    "BİZE GELMELERİNİ BEKLEMEDİK"

    Halkın korunabilmesi için aşılama oranının yükselmesi gerektiğini belirten Dr. Resul Karakaya, camiden yaptıkları anonslarla köylüyü aşı olmaya davet ettiklerini söyledi. Karakaya, "Şehir merkezinde insanların bize gelmesini beklemedik. Bu nedenle köylere gidip, stant kurup, insanlara anons yaparak, çağrı yaparak daha fazla aşı sayısına ulaşmayı istedik. Bu sayede pandemiyi daha erken bir şekilde bitirebilmeyi amaçlıyoruz.

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #3

    Sağlık personeli olarak elimizden geleni de yapıyoruz. Elimizden geldiğince daha fazla aşı sayısına ulaşmaya çalışıyoruz. Tekyol köyünde de anonsla çağrı yaptığımız vatandaşların aşı olmalarını sağladık" diye konuştu.

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #4

    "ANONSLA KÖYLÜYÜ, CAMİYE KADAR GETİRDİK"

    Tekyol köyü muhtarı Yalçın Çaldır ise “Sağlık ekibi köyümüze geldi. Köy camisinden Kürtçe ve Türkçe anonslar yaparak, köylüyü camiye kadar getirdik. Burada aşı işlemlerini yapmayı sağladık.” dedi.

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #5

    "ALLAH DEVLETİMİZİN İŞİNİ RAST GETİRSİN"

    Köylerine kadar gelen sağlık ekiplerine üçüncü doz aşısını yaptıran Sabri Durbak da "Köy sakinleri olarak hepimiz aşımızı olduk. Devletimiz var olsun. Bizler devletimizin yardımcısıyız. Allah işimizi de devletimizin işini de rast getirsin." diye konuştu.

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #6

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #7

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #8

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #9

    Muş taki camiden Kürtçe ve Türkçe aşı anonsu yapıldı #10

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