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    Muş'taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek

    21 yıl önce fil hastalığına yakalanan 2 çocuk annesi Ayşe Bolat evden çıkamaza duruma geldi. Ayakkabı ve çorap giyme hayaliyle yaşayan Bolat, tedavi olup çocuklarıyla dışarı çıkmak istiyor.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 14:42
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    Muş'taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek

    Muş'taki Kale Mahallesi’nde oturan 41 yaşındaki Ayşe Bolat, fil hastalığı nedeniyle evinden çıkamaz duruma geldi.

    20 yaşında yolda yürürken düşmesi sonucu beyaz kan damarlarında tıkanıklıklar başlayan Bolat, hastalığıyla 21 yıldır büyük bir mücadele veriyor.

    Gün geçtikçe durumu daha da kötüye giden Bolat, evinin balkonundan sadece gün yüzü görebiliyor.

    21 YILDIR AYAKKABI VE ÇORAP GİYEMİYOR

    Hastalığı nedeniyle evine hapsolmuş bir şekilde yaşam süren Bolat, 50 kilogram ağırlığındaki sağ ayağıyla, adım atamaz hale gelmiş durumda. 21 yıldır ayakkabı ve çorap giyemeyen Bolat, bir an önce tedavi olup, ailesi ile birlikte dışarı da vakit geçirmek istiyor.

    Muş'taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek VİDEO

    Muş taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek #1

    "BACAĞIMDAKİ AĞIRLIK ÇOK BÜYÜK"

    Henüz genç kızken fil hastalığının başladığını belirten Bolat, “Bacağımdaki ağırlık çok büyük. 21 yıldır ayakkabı giyemiyorum. Tedavi için Ankara'ya gittim ama koronavirüs nedeniyle başlamadan bitirmek zorunda kaldım. Tedavi olmak istiyorum. Eşim ve çocuklarımla daha güzel vakit geçirmek istiyorum. Onlarla birlikte dışarı çıkmak istiyorum.

    Muş taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek #2

    Kış mevsiminde çocuklarımın en büyük isteği olan kar topu oyununu oynamak istiyorum. Ama ben bu halde dışarı çıkamıyorum. Çocuklarımı parka bile götüremiyorum. Evden dışarı çıkmak, ayakkabı giyebilmek istiyorum. Devlet büyüklerimizden, hayırseverlerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

    Muş taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek #3

    "GÜN GEÇTİKÇE ADIM ATAMAZ HALE GELİYOR"

    Eşinin hastalığının gün geçtikçe daha da ilerleyip, kötüye gittiğini söyleyen ve bir erkek kuaföründe çalışan Osman Bolat (43) ise, “Sesimizi duyabilecek herkesten yardım ve destek bekliyorum. Bu duruma benim gerçekten gücüm yok. Devletimiz tedavisini yaptırıyor ama gideceğimiz şehirde su içecek paramız yok. Eşimin bu hali onun kadar bizleri de yıpratıyor. Ayağı her geçen gün işiyor. Eşimi dışarıya çıkardığım zaman, insanların o bakışları çok rahatsız ediyor." dedi.

    Muş taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek #4

    Muş taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek #5

    Muş taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek #6

    Muş taki fil hastasının en büyük hayali çorap ve ayakkabı giyebilmek #7

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