Mutant koronavirüs hangi illerde, kaç kişide görüldü? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, Türkiye'deki mutasyonlu virüs sayısını açıkladı. Peki Türkiye'de mutant koronavirüs hangi illerde ve kaç kişide görüldü?

Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde 1 yılı geride bırakırken, mutasyonlu virüs endişesi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyonlu virüs sayılarını açıklamasının ardından mutasyonlu virüsün ne olduğu ve hangi şehirlerde olduğu araştırılıyor.

Mutasyonlu virüsün 76 kente yayıldığını belirten Koca, kontrollü normalleşme süreci, koronavirüsün seyri ve aşı gibi başlıkların ele alındığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, mutant virüse dair uyarılarda bulundu.

Peki mutasyonlu koronavirüs hangi illerde, kaç kişide var? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?

MUTANT KORONAVİRÜS HANGİ İLLERDE, KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Virüsün hızla yayıldığına ve tedbirli davranılması gerektiğine dikkat çeken Koca, 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 427 California/New York ve 1 Brezilya mutantı tespit edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir.

Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."





MUTASYONLU VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mutasyonlu virüsün belirtilerine dair bilgiler araştırılmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, mutasyonlu korona virüsün belirtilerinde öksürük ve solunum semptomları daha fazla görülüyor.

Koronavirüs göstergesi olabilecek semptomların son listesi şöyle: