Mutant virüs belirtileri nelerdir? Mutasyonlu koronavirüs hangi illerde, kaç kişide görüldü?

Koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu iddia edilen mutasyon virüs Türkiye'de 15 kişide görüldü. Koronavirüsle mücadele devam ederken vatandaşlar mutant virüs belirtilerini merak ediyor.

İngiltere'den birçok ülkeye yayılan koronavirüsün mutasyonlu varyantı, Türkiye'de de görülmeye devam ediyor.

Koronavirüsten daha etkili olduğu ve daha hızlı yayıldığı belirlenen mutant virüs, tüm dünyada endişe yaratmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen son Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk olarak İngiltere'de görülen Mutasyonlu koronavirüsün ülkemizde de artmaya başladığını ifade etti.

Bu açıklamaların hemen ardından vatandaşlar mutant koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Mutasyonlu virüs kaç kişide görüldü? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki mutant virüsün ülkemizdeki durumu nedir? İşte merak edilen detaylar..

MUTANT KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 60'dan fazla ülkeye yayılan B117 varyantı ile enfekte olanlarda sıklıkla görülen semptomlar ortaya konuldu.

Çalışmada, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının mutant virüsle enfekte olanlarda daha yaygın görüldüğü açıklandı.

İngiltere'deki 6 bin kişilik rastgele bir örneklemden alınan pozitif testlere dayanan sonuçlarda, aynı zamanda tat ve koku kaybının virüsün yeni formuna sahip olanları etkileme olasılığının daha düşük olduğu görüldü.

Bilim insanları daha önce yapılan çalışmalarla ilk olarak Kent şehrinde tespit edilen B117 varyantının virüsün orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

Türkiye de dahil olmak üzere 60'dan daha fazla ülkeye uluşan mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Ancak, konuya ilişkin araştırmalar sürüyor.

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden mutans virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu.

17 İLDE GÖRÜLDÜ

17 şehirde İngiltere varyantının görüldüğünü belirten Bakan Koca, "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir." ifadelerini kullandı.