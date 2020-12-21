Mutasyon nedir? Koronavirüs mutasyon mu geçirdi? Virüsün mutasyona uğraması ne demek?

Mutasyon nedir? Koronavirüs mutasyon mu geçirdi? Virüsün mutasyona uğraması ne demek?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı haberleri tüm dünyada yayılırken vatandaşlar yeni bir telaşa kapıldı. Koronavirüsün mutasyona uğraması ne demek, ne kadar tehlikeli yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı koronavirüsün mutasyona uğradığını açıklamasının ardından mutasyona uğramış virüsün, koronavirüsün kendisinden ve diğer çeşitlerinden çok daha fazla bulaşıcı olduğu ortaya çıktı..

Dünya Sağlık Örgütü'nden BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği belirtildi.

Mutasyon nedeniyle noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırıldı, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı.

Tüm dünyada paniğe yol açan bu gelişme virüsün mutasyona uğraması ne demek, aşının etkisi azalır mı, koronavirüs mutasyon mu geçirdi gibi soruları gündeme getirdi.

Vatandaşlar koronavirüs mustasyonuyla ilgili yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte koronavirüs mutasyonuyla ilgili detaylar..

MUTASYON VARYANT NE DEMEK?

Mutasyon ve varyant kelimeleri değişim anlamına gelmektedir.Mutasyon, varyant ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.

KORONAVİRÜS MUTASYONU

Virüsler genetik seçimin bir sonucu olarak sürekli şekilde değişim geçiriyor. Hafif genetik değişimler mutasyon sonrası gerçekleşirken, büyük genetik değişimler rekombinasyon üzerine yaşanıyor.

Mutasyon virüsün genomu yani genetik materyelinde bir hata oluşması üzerine gerçekleşiyor. Rekombinasyon ise eş zamanlı enfekte olan virüslerin genetik bilgi değişimi sonrasında yeni bir tip virüs olarak ortaya çıkmasına neden oluyor.

DNA virüslerinde mutasyon oranı daha azken, RNA virüslerinde bu oran çok artıyor. Koronavirüsler RNA genomlerını kopyalayarak çoğaldıklarından yüksek oranda mutasyona uğrayabiliyor.

Sağlık yetkilileri, yeni tür virüsün daha ölümcül olduğuna ya da bulunan aşılara farklı reaksiyon gösterdiğine dair bir kanıt olmadığını fakat bu türün bulaşıcılık oranının modellemeler üzerinden yapılan hesapla yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğunu söylüyor.

KORONAVİRÜS AŞISI MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Araştırmacılar, değişikliklerin çoğunun virüsün insan hücrelerine tutunmak için kullandığı başak proteininde meydana geldiğini açıkladı.

Başak proteininde meydana gelen değişiklikler oldukça önem taşıyor, çünkü ülkede kullanılmaya başlanan Pfizer/ BioNTech’in aşısı da dahil olmak çoğu corona virüs aşısı bu proteini hedef alarak çalışıyor.

Aynı zamanda söz konusu değişikliklerin, daha önce koronavirüsün farklı bir türüyle enfekte olmuş kişilerin de bağışıklık kazanmasını engelleyeceğinden korkuluyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği uzmanlarının mevcut koronavirüs aşılarının İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı etkili olacağına inandıklarını söyledi.

Spahn, ZDF'ye verdiği demeçte özellikle ABD ve İngiltere'de uygulanmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına atıfta bulunarak, şimdiye kadar sahip olunan bilgilere göre, mutasyona uğramış yeni türün mevcut aşılar üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını söyledi.