Mutasyonlu koronavirüs nerede, hangi şehirlerde var? Kaç kişide mutasyonlu virüs görüldü?

Mutasyonlu koronavirüs nerede, hangi şehirlerde var? Kaç kişide mutasyonlu virüs görüldü?

Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması tüm dünyada endişe yaratırken, Sağlık Bakanlığı virüse Türkiye'de de rastlandığını duyurdu. Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü merak konusu oldu.

1 yıla yakın süredir mücadele edilen koronavirüsün bitmesi umudunu taşırken mutasyona uğraması büyük bir paniğe sebep oldu.

İlk olarak İngiltere'de görülen ve ölüme sebep olan virüs, ülkemizde de görüldü. İlk mutasyonlu virüsün belirlenmesinin üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamada bulundu.

Peki ama mutasyona uğrayan koronavirüs şu an hangi illerde? Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de mutasyonlu virüs bulunuyor mu? İşte merak edilen detaylar...

KORONAVİRÜS MUTASYONU HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

İngiltere’den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı.

Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

40'lı yaşlardaki erkek ile temaslı olan 3 kişinin bulunduğu karantinadaki evin önünde jandarma nöbet tutmaya devam ediyor.

Öte yandan mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 kişide görüldüğü iddia edildi.

Konuya ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül; “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” açıklamasında bulundu.

KAÇ KİŞİDE MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıkladı.

MUTASYON NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon; Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür. Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.

Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.