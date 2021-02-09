Hızlı aşılama ile yeni mutasyonlar gelişmeden koronavirüsün durdurulabileceğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Haziran'da mutasyonlu virüse karşı aşı devreye girebilir" dedi.

Koronavirüsün İngiltere'de görülen mutasyonunun daha hızlı yayıldığı biliniyor. Son 1 haftada vaka sayılarında düşme hızında duraksama ve hafif bir artışın meydana geldiğini ifade eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, bunun nedeninin mutasyonlu virüs kaynaklı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

TEDBİRLERE DAHA ÇOK DİKKAT EDİLMELİ

Mutasyonlu virüse karşı tedbirlere daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ünal, kapalı ve kalabalık yerlerde çift maske takılması uyarısında bulundu.

Sosyal mesafenin de artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünal, "Mesafeyi 1,5 değil 2 metreye çıkaralım. Bunun gibi tedbirlere daha sıkı riayet etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan da aşılama programımız devam ediyor. Halkımızın sağduyusu, kurallara uyma kapasitesi ve aşılamanın getirdiği destekle hepimiz bunu durdurabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Vaka sayılarındaki artışla yeni bir atakla karşılaşılabileceğini dile getiren Ünal, "Dönüp her şeyi yeniden planlamak gibi bir dönemin içine gireriz. Bu biraz o yorgunluğun üzerine hayal kırıklığı olacaktır" diye konuştu.

"MUTASYONLU VİRÜSE KARŞI AŞI HAZİRAN'DA DEVERYE GİREBİLİR"

Mutasyonlu virüsün aşının etkinliğinde önemli bir etkisinin olmadığını ve aşının aynı şekilde korumaya devam ettiğini belirten Ünal, koronavirüsle mücadele için "Bu, uzun bir savaş" dedi.

Hızlı aşılama ve kurallara dikkat edilerek, yeni mutasyonlar gelişemeden virüsün durdurulabileceğini ifade eden Ünal, "Yeni mutasyonlu virüse karşı da Haziran ayında muhtemelen 1 değil 2 suşlu (bir virüsün farklı alttürleri) aşılar, 1 mRNA değil 2 mRNA'lı aşıların devreye girme ihtimali var. Tedbirlere çok daha sıkı riayet edilmesi gerekiyor. Maskeye, 2 metre mesafeye, el hijyenine, kapalı yerleri havalandırmaya ve kapalı yerlere mümkün olduğunca bulunmamaya dikkat etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.