Mutluluk hormonunu artırmanın 5 doğal yolu

Beyindeki birçok işlevi etkileyen kimyasal bir haberci olan serotonin, kaygı ve stresi düzenlemeye yardımcı olabilir. İşte serotonin seviyelerini artırmak için etkili ipuçları.

Aklınızdan sık sık olumsuz düşünceler mi geçiyor? Sebepsiz yere daha uyuşuk, sinirli veya üzgün olduğunuzu mu fark ediyorsunuz? Beynimiz, mutluluk duygularımızı veya pozitif ruh halimizi kontrol etmeye yardımcı olan hayati nörotransmiterlerden oluşan bir dengeye ihtiyaç duyar.

Mutlu hissetmeye katkıda bulunan faktörler olarak dopamin, oksitosin ve endorfinleri duymuş olabilirsiniz. Bu nörotransmitterlere benzer şekilde, serotonin de beynin biyokimyasında birçok önemli rol oynar ve derin uykuyu kolaylaştırmada, sağlıklı ruh halini ve kendine güveni sürdürmede, hatta sağlıklı bir iştahı ve sosyalliği desteklemede etkilidir.

SEROTONİN NEDİR?

Beynimiz, tüm yaşam boyunca serotonin adı verilen doğal olarak yatıştırıcı bir nörotransmiter üretir. Serotonin, ruh halimizi, esenlik duygularımızı ve mutluluğumuzu dengeleyen anahtar hormondur.

Serotonin seviyeleriniz çok düşük olduğunda, huzursuz, endişeli olma ve dünyayı düşmanca algılama olasılığınız daha yüksektir. Kendinizi depresyonda, karamsar ve uykulu hissedebilirsiniz.

Serotonin sağlığınız için epeyce ek fayda sağlar. Ruh halini düzenlemeye yardımcı olmanın yanı sıra, serotonin motor beceriler ve bilişsel işlevler için de gereklidir. Ayrıca tansiyonu, kalp atış hızını ve sindirim sistemini düzenleyen sinir fonksiyonunu da etkiler. Bu yüzden oldukça önemlidir.

Serotonini artırmak ruh halinizi yükseltmeye yardımcı olabilirken, her ruhsal sorun için işe yarayamayabilir. Depresyonu yönetmek, serotonin seviyelerini artırmaktan çok daha karmaşıktır. Serotonin kesinlikle önemli bir nörotransmiterdir ve bu denklemde önemlidir, ancak önemli olan çok sayıda başka nörotransmiter de vardır.

Peki, kendi serotonin seviyelerimizi artırmaya nasıl yardımcı olabiliriz?

SEROTONİNİ ARTIRMANIN 5 DOĞAL YOLU

1. Diyetinizi değiştirin

Ne yediğinize bağlı olarak, beyninizdeki serotonini tüketiyor olabilirsiniz. Beslenme eksiklikleri, serotoninin yenilenmesinde doğrudan sorunlara yol açabilir. İyi beslenmenin sadece vücudunuza değil, beyninize de fayda sağladığını destekleyecek gerçek kanıtlar vardır. Akdeniz diyeti serotonini artırmak için özellikle faydalıdır. Çünkü omega-3, B12 vitamini, çinko, magnezyum ve demir, iltihabı azaltırken beyin sağlığını da güçlendirir.

Serotonini artırmanın daha sağlıklı bir yolu olarak elma, yaban mersini, havuç ve nohut gibi kompleks karbonhidratları tüketin. Beyin serotonin seviyeleri, tavuk, yumurta, peynir, hindi, sığır eti, somon ve ton balığı, fasulye, mercimek, ıspanak ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabak ve chia tohumları gibi L-triptofan bakımından zengin yiyecekler tüketilerek de yükseltilebilir. Pek çok insan farkında olmadan L-triptofan bakımından düşük diyetler yiyerek duygudurum problemlerini tetikleyebilir.

Belirli besin ögeleri serotoninin en verimli şekilde kullanılmasına ve metabolize edilmesine yardımcı olabilir. Bu besin ögelerinden bazıları magnezyum, çinko, folik asit, balık yağları, C ve B6 vitaminleridir.

Vücudunuzdaki serotoninin çoğu bağırsağınızda üretilir, bu nedenle bağırsak sağlığını ve serotonin üretimini sağlıklı tutmak için yapacağınız şeyler, zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için de kesinlikle etkili olacaktır. Probiyotik besinler aldığınızdan, yeterli su içtiğinizden ve beyin açısından sağlıklı bir diyet uyguladığınızdan emin olun.

2. İyi uyuyun

Depresyonda olan veya başka ruh sağlığı sorunları olan insanlar genellikle yeterince uyuyamaz. Ve bu, vücudunuzun serotonin kullanma veya üretme yeteneğini etkileyebilir. Yapılan çalışmalar, kronik olarak uykusuz kalmanın beynin serotonin reseptörlerini etkileyebileceğini ve bu da onları serotoninin olumlu etkilerine karşı duyarlı hale getirmediğini gösteriyor. Her gece yedi ila dokuz saat arasında kaliteli bir uykuyu hedefleyin.

3. D vitamini seviyeleri

Çok sayıda çalışma, D vitamini eksikliklerinin zihinsel sağlık sorunlarına yol açtığını göstermektedir. D vitamini (omega-3 yağ asitleri ile birlikte) serotonin üretimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Yeterli D vitamini almanın en iyi yollarından biri, dışarıda biraz zaman geçirmektir, bu yüzden birçok insan kış aylarında ruh halinde bir düşüş hissetme eğilimindedir. Kendinizi kötü hissediyorsanız, aldığınız D vitamini miktarını artırmak için öğleden sonra yürüyüşlerini deneyin, bu da serotonin seviyenizi yükseltmeye yardımcı olabilir.

4. Stresi azaltmak için adımlar atın

Stres, serotonin seviyelerinizi tamamen etkiler. Stres hem beyinde hem de vücudun kendisinde kronik sorunlara yol açabilen bir durumdur. Dolaylı olarak serotonin üreten nöronların veya ilgili beynin diğer kısımlarının daha az etkili çalışmasına neden olabilen yollara zarar verebilir. Başka bir deyişle, stres beyniniz için kötü haber olan iltihaplanmaya neden olur. Kişisel bakım, terapi ve diğer stres azaltma yollarına öncelik vermek, daha iyi serotonin seviyeleri de dahil olmak üzere daha iyi sağlık için gereklidir.

5. Egzersiz yapın

Egzersiz bir serotonin desteğidir, beyninizdeki serotonini artırır. Çok sayıda araştırma, egzersizin serotonini artırmada serotonin arttırıcı ilaçlardan daha fazla etkili olduğunu göstermiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, bireylerdeki olumlu ruh halinin, fiziksel sağlığın güçlü bir belirleyicisi olduğu sonucuna varmıştır. Düzenli günlük fiziksel aktivite, serotonin seviyenizi ve genel beyin sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biridir.