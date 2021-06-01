Mutluluk algısıyla doğrudan bağlantılı bir hormon olan serotonini, doğru ipuçlarıyla vücutta arttırabilmek mümkün. İşte mutluluk hormonunu doğal yollarla artırmak için 6 ipucu.

Beyin kimyasalları ve vücut doğrudan bağlantılıdır. Beynimizin vücudumuz üzerinde etkide bulunabilmesi gibi bunun tersi de olabilir. Yani, beynimizin örneğin yürüme komutu vermesi gibi, vücudumuzda olan herhangi bir şey de beynimize farklı hormonları salgılatabilir.

Bu şekilde bazı ipuçlarıyla vücudumuza etki edersek beyne müdahale ederek serotonin gibi hormonların salgılanmasını sağlayabiliriz.

Doğru ipuçlarıyla serotonin seviyeleri artabilir.

SEROTONİN VE MUTLULUK

Serotonin, vücudumuzun ürettiği ve bir nörotransmitter olarak işlev gören, vücudun her yerine sinyaller gönderen bir kimyasaldır. Beyin ve bağırsaklar tarafından üretilir, vücutta hareket eder ve bulunduğu yere bağlı olarak çeşitli işlevleri vardır.

Serotoninin işlevleri nelerdir ve bizi nasıl etkiler?

- Bağırsak düzeyinde, sindirim hareketini düzenler ve yemek yerken iştahı azaltır.

- Beynin durumunu değiştirerek ruh halini, kaygıyı veya mutluluğu düzenler. Bu yüzden mutluluk hormonu olarak da bilinir.

- Yaraların yüzeyinde kan akışını azaltır.

- Toksik bir şey yerken mide bulantısı üretir.

- Libido ve cinsel işlevi düzenler.

SEROTONİN VE DEPRESYON

Depresyonu hem içsel hem de dışsal olarak farklı faktörler etkiler. Hayatımızdaki hormonal eksiklikler veya travmatik olaylar, depresif durumlara neden olabilir.

Şu anda beyindeki serotonin seviyelerini ölçemezsiniz, ancak kan dolaşımında ölçebilirsiniz. Bu sayede depresyonu olan kişilerde bu hormonun seviyelerinin ortalamanın altında olup olmadığı saptanabilir. Belirleyici olmasa da serotonin doğrudan depresyonla ilişkili olabilir. Bu nedenle piyasadaki birçok antidepresan serotonin üzerinde etki gösterir.

SEROTONİNİ ARTIRMANIN DOĞAL YOLLARI

Vücudumuzun dışındaki bazı faktörlerin ortalama serotonin seviyeleri üzerinde etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Bu şekilde küçük alışkanlıkları değiştirerek, serotonin seviyelerini lehimize düzenleyeceğiz.

Aşağıdaki ipuçları ile serotonini etkileyebilecek ve mutluluk duygunuzu artırabileceksiniz.

Triptofan Tüketin

Triptofan, farklı gıdalarda bulunan bir amino asittir. Baklagillerde zengindir, ancak tavuk, süt, fındık, bal, tofu, soya fasulyesi ve yer fıstığında da bulunur.

Stresi Azaltın

Görevlerimizi daha iyi organize etme ve sevdiklerinizle bir araya gelme gibi aktiviteler, serotonin üretimini doğrudan etkileyen streste bir azalma sağlar.

Gündüz Saatlerinden Yararlanın

Yaz aylarında ışıktan faydalanmak özellikle kolaydır, ancak kış gibi zamanlarda da çeşitli şekillerde bunu yapabiliriz. Sabahları yürüyüş yapmak, pencere kenarında çalışmak ve açık hava etkinlikleri yapmak serotonin seviyelerini iyileştirmemize yardımcı olacaktır.

Vücudunuzu Harekete Geçirin

Sporun antidepresan etkisi vardır. Sayısız kez bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Her gün 30-45 dakika egzersiz yapmak, daha büyük mutluluk duygularına sahip olmanızı sağlayacaktır.

Kafeine Önem Verin

Kafein, normal seviyelerde, beyindeki serotonin artışını ve dolayısıyla aktivasyonu etkiler. Özellikle sabahları etkilidir.

Uyku Saatlerini Düzenleyin

7 ila 9 saat arası gece uykusu, her insanın dinlenebilmesi için ihtiyaç duyduğu şeydir. Yetersiz uyku veya aşırı uyku, nörotransmitter üzerinde olumsuz etkilere sahiptir ve ayrıca üzüntü veya sinirliliği artırır.