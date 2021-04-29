Mutluluk saçan yağ: Palmarosa yağı nedir, neye iyi gelir?

Hint sardunyası olarak da bilinen palmarosa yağı, çiçeklenmeden önce toplanan palmarosanın damıtılması ile elde edilmektedir. Peki, kokusu oldukça güzel olan palmarosa yağının faydaları nelerdir?

Palmarosa yağı, özellikle Nepal ve Hindistan bölgelerinde, sulak arazilerde yetişen bitkiden elde edilmektedir. Tropikal bir çim olarak bilinen palmarosa bitkisi, buğdaygiller familyasındandır.

Önce yeşil renkte olan bu bitki, daha sonra sarı saman rengine dönüşmektedir. Uzun ince saplı ve çiçekli bir bitki olan palmarosadan damıtma yöntemiyle palmarosa yağı elde edilmektedir.

Çok fazla bilinmeyen ama kullanım alanı oldukça geniş olan palmarosa yağı, cildin nem dengesini sağlayarak rahatlamasına ve canlanmasına yardımcı olmaktadır.

Mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olan palmarosa yağının bir çok faydası çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Terapi amaçlıda kullanılan palmorasa yağı, günümüzde şifa bulmak için tercih edilen yağlar arasında yer almaktadır.

Peki, palmarosa yağı nedir, neye iyi gelir? İşte, palmarosa yağı faydaları ve kullanımı...

PALMAROSA YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Çiçeklenmeden toplanan palmarosa çiçeği damıtılarak yağ elde edilmektedir. Gül yağına benzer bir kokusu bulunan bu yağ, kozmetik alanında kullanılmaktadır. Yapısı gereği cilt üzerinde olumlu etki yaratan palmarosa yağı, antiseptik özelliğe sahip olduğu için cilt temizliğinde kullanılmaktadır.

Pek çok faydası bulunan palmarosa yağının bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

Mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olur.

Kişilerin ruhsal açıdan iyileşmesine yardımcı olur.

Kaygı, gerginlik ve stres gibi duyguların yatışmasını sağlar.

Ruhsal açıdan kişileri rahatlatıcı etkisi vardır.

Sivilcelerin iyileşmesine destek olur.

Yanık tedavisinde etkili bir üründür.

Palmarosa yağı ile evde bulunan ve ciltten dökülen maytları yok etmek mümkündür.

Cilt yaralarının iyileşmesine yardımcı olur.

Ciltte oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisine yardımı olur.

Cilt toniği olarak kullanılır.

Cildin nemlenmesine yardımcı olur.

Ciltteki kuruluk, kızarıklık gibi sorunlarla mücadele eder.

Cilt tonunun dengelenmesini sağlar.

Ciltte görülen yaşlanma etkileri ile savaşır.

Kokusu sayesinde kişiler kendilerini daha iyi hisseder.

Masaj yapılarak kullanıldığı zaman kas ve eklemlerde oluşan ağrıları tedavi eder.

Parfüm şişesinin içine su ile karıştırılarak konabilir. Bu karışım daha sonra odalara sıkılarak, odaların ortamı rahatlatılır.

Yüksek ateş veya grip gibi durumlarda ateş düşürülmesi için kullanımı söz konusudur.

PALMAROSA YAĞI KULLANIMI

Damıtılarak oluşturulan bir yağ olan palmarosa yağı, kıvamlı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kullanmadan önce seyreltmek gerekir. Seyreltmeden kullanılması tavsiye edilmez.

Her kişinin cilt yapısı birbirinden farklı olduğu için kullanmadan önce cilt üzerinde denenmesi gerekmektedir. Böylece alerjik bir reaksiyona sahip olup olmadığı anlaşılabilir. Hamile kadınların doktora danıştıktan sonra kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Palmarosa yağı buhurdanlık içerisinde de kullanıldığında bulunduğu ortama güzel kokular salmaktadır. Terapi amacı ile kullanılabilmektedir. Farklı yağlar ile karıştırılarak kullanımı da söz konusudur.

PALMAROSA YAĞI NASIL YAPILIR?

Palmarosa bitkisi, çiçeklenmeden önce hasat edilmelidir. Bu otlar kurutulduktan sonra damıtılmaktadır. Elde edilen yağ, gül yağına benzemektedir.

Palmarosa yağının kokusu tatlı çiçek kokusu grubundadır. Rengi açık sarı tonlarda olmaktadır. Tıbbi açıdan kullanılabildiği gibi genellikle kozmetik alanında tercih edilmektedir.