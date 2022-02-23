Muz kabuğunu yüzünüze sürüp öyle atın! Faydasını duyan es geçmiyor...

Muzu yedikten sonra kabuğunu atanlardansanız, faydalarını duyunca bir daha asla eliniz çöpe gitmeyecek. İşte her gün cildinize muz kabuğu sürmenin etkilerini sıralıyoruz...

Potasyum zengini olan muz, sevilen ve en çok tüketilen meyvelerden olmasının yanı sıra, içi dışı vitamin deposu...

Muz yedikten sonra geriye kalan kabukları da en az kendisi kadar faydalı.

Genellikle çöpa attığımız muz kabukları, aslında cilt bakımının en doğal yolu...

Cildinize olan faydalarını öğrendikten sonra bu harika meyvenin kabukları bir numaralı güzellik ipucunuz olacak.

Muz kabukları, içerdiği besin değerleri sayesinde ciltteki kırışıklıkları, sivilce ve akne oluşumunu, nem dengesini adeta baştan yazıyor.

Peki muz kabuğunu cilt bakım rutinimize nasıl ekleyebiliriz? Cilde muz kabuğu nasıl sürülür, etkileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

MUZ KABUĞUNU CİLDİNİZDE GEZDİRİN

Antioksidan açısından oldukça zengin olan muz kabuğu aynı zamanda iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Bu nedenle sivilce ve aknelerin oluşumunu engellemede önemli bir role sahip olur.

Muz kabuğu içerdiği A, B, C ve E vitaminleri sayesinde ciltteki siyah noktalar ve lekeler için de çok faydalı.

Muz kabuğunun içindeki yumuşak bölgeyle aknelerinizle masaj yapın ve cildinizin bu maddeleri emmesi için 20 dakika bu şekilde bekletin. Ardından yüzünüzü soğuk suyla iyice temizleyebilirsiniz.

GÖZALTI MORLUKLARINA "BAY BAY"

Muz kabuğundaki potasyum sayesinde göz altı torbalarından kurtulabilir, yorgun ve şiş gözüken gözlerinizi rahatlatabilirsiniz.

Muz kabuğundaki bu bileşenler, cilt lekelerini ve ton farklılıklarını gidermeye yardımcı olur ve cildiniz aydınlık görünmesini sağlar.

Kabuğun içinde kalanları kazıyın ve bunu maske şeklinde göz altı bölgesine sürün. Bu maskeyi 15 dakika yüzünüzde beklettikten sonra bol suyla temizleyin.