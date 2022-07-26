Muz kabuklarını atmayın! Muz kabuklarının bilinmeyen 6 kullanımı...

Oldukça besleyici olan muzların kabukları da birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. İşte muz kabuklarının cilt bakımından böcek kovucu özelliğine kadar bilinmeyen kullanımları...

Muz çok sağlıklı ve lezzetlidir. Sağlık için gerekli olan birçok besin içerir. Muzlar sadece besleyici değiller, aynı zamanda her an tüketilebilecek mükemmel bir atıştırmalıktırlar. Ancak onları yedikten sonra birçok kişi, sanıldığından daha faydalı olduğunu bilmeden kabuğunu çöpe atar.

Muz kabuğunu atmak yerine birkaç şekilde kullanabilirsiniz. Muz kabuğu evin, bahçenin, iç mekan bitkilerinin bakımı ve cilt bakımı için olduğu kadar mutfakta da kullanılabilir.

Muz kabuklarını atmayın. Vitaminler, mineraller ve potasyum açısından çok zengin olan muz kabuklarının birçok faydalı günlük kullanımı bulunuyor.

İşte muz kabuklarıyla yapılabilecekler:

Cildinizi yenileyin

Muz kabuğu, cildinizin parlaklığını artırmak ve yüz kırışıklıklarını azaltmak için kullanılabilir. Muz kabuğu cildi nemlendirir, göz altındaki şişliği azaltır ve yara izlerinin solmasına yardımcı olur.

Muz kabuğunun faydalarından yararlanmak için haftada 3 kez yüzünüze nazikçe ovalayarak cildinizin meyvenin vitamin ve minerallerinden beslenmesini sağlayabilirsiniz. Bu doğal uygulama ayrıca cildinizi yumuşacık yapacaktır.

Göz altı morluklarını azaltmak için de çok etkilidir. Bunun için şişkinliği ve koyu halkaları azaltmak ve daha iyi bir görünüm elde etmek için kapalı gözlerin üzerine muz kabuğu koyun.

Cilt tahrişini azaltın

Cilt tahrişleri özellikle yaz aylarında daha sık meydana gelir. Cilt tahrişi yaşıyorsanız, merhemlere doğal bir alternatif olan muz kabuklarını deneyebilirsiniz.

Muz kabukları yatıştırıcı özelliklere sahiptirler ve kaşıntıyı azaltırlar. Tahriş olan cilt bölgenize muz kabuklarıyla masaj yapabilir veya direkt muz kabuklarını bölgeye yerleştirebilirsiniz.

Bitkilerinizi besleyin

Muz kabuklarını gübreye dönüştürmek çok basittir. Onları suya daldırın ve birkaç gün yumuşamaya bırakın. Karışımı toplayın ve su ile seyreltin. Bir şişede saklayın ve iç mekan bitkilerinizi aylık olarak sularken kullanın.

Muz kabuklarında bol miktarda bulunan potasyum ve fosfor onlara güçlendirici bir etki verir.

Böceklerden kurtulun

Muz kabuğu böceklere karşı doğal bir kovucu görevi görür. Muz kabuklarını küçük parçalar halinde kesin ve korunacak alanın çeşitli yerlerine dağıtın. Böcekler ondan yayılan kokuya tahammül edemezler.

Kullanılacak muz kabuğu miktarını az tutun, çünkü kemirgenler ve arılar gibi diğer zararlı böcekleri çekebilir.

Muz kabuğunu kompost olarak kullanın

Bitkilerimizin gelişmesi için kompost şarttır. Bununla birlikte, çevre dostu bir bileşen olarak muz kabukları doğal kompost olarak da kullanılabilir. Muz kabuklarındaki potasyum ve fosfor onu bitkilerin gelişimi için harika bir doğal gübre haline getirir.

Bitkilerinizi parlatın

Muz kabuğu, bitkilerinizin tozunu almak için kullandığınız bez için harika bir alternatif olabilir. Parlaklıklarını geri kazandırmak için muz kabuğunun iç tarafını bitkilerinizin yapraklarının üzerine sürün.