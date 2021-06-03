Muz kabuklarını çöpe atmamanız için 11 neden

Muz kabuklarını çöpe atmamanız için 11 neden

İçerdiği zengin vitamin ve minerallerin yanı sıra tadı ve doyuruculuğu ile gencinden yaşlısına birçok insanın tercihi olan muzun asıl faydası kabuğunda. İşte muz kabuklarının kullanım alanları...

Nerdeyse her zaman meyvesini yedikten sonra çöpe attığımız muzun kabukları, sağlık ve güzellik bakımında etkileri ile dikkat çekiyor.

Muz kabuğunun şaşırtıcı faydalarını öğrendikten sonra, çöpe atmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz.

Muz, potasyum bakımından oldukça zengindir. Muz kabuğu ise B, C vitamini, demir ve antioksidan içermektedir.

Muz kabuğunun faydaları nelerdir, muz kabuğu ne işe yarar, nasıl kullanılır? Siz de muzu yedikten sonra kabuklarını atıyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.

MUZ KABUĞU NE İŞE YARAR

DİŞ BEYAZLATMA

Muz kabuğunun içinde bulunan sitrik asit diş beyazlatmada etkin olan bir madde. Böylelikle muz kabuğu diş yüzeyindeki lekeleri temizlerken dişleri güçlendiriyor ve inci gibi bembeyaz olmasını sağlıyor. Bunun için muz kabuğunun yumuşak tarafıyla dişlerinizi hafifçe ovalayın. Bunu günde 1 ya da 2 kez tekrarlayabilirsiniz. Ardından dişlerinizi her zaman olduğu gibi fırçalayın.

SİVİLCELERE ÇÖZÜM

Antioksidan açısından oldukça zengin olan muz kabuğu aynı zamanda iltihap önleyici özelliğe sahip. Böylelikle mikroplarla savaşarak akne oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olan muz kabuğu aynı zamanda var olan akne ve sivilceleri de kurutuyor, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

Bunun için tek yapmanız gereken muz kabuğunun içindeki yumuşak bölgeyle aknelerinizle masaj yapmak ve cildinizin bu maddeleri emmesi için 20 dakika bu şekilde bekletmek. Ardından yüzünüzü soğuk suyla iyice temizleyebilirsiniz.

SİYAH NOKTALARI TEMİZLER

Sadece sivilcelere çözüm olmayan muz kabuğu içerdiği A, B, C ve E vitaminleri sayesinde ciltteki siyah noktalar ve lekeler için de çok faydalı. 5 dakika boyunca muz kabuğuyla yüzünüze masaj yapıp 20 dakika beklettikten sonra yıkamanız yeterli.

GÖZALTI TORBALARI

Muz kabuğundaki potasyum sayesinde göz altı torbalarından kurtulabilir, yorgun ve şiş gözüken gözlerinizi rahatlatabilirsiniz. Nemlendirici özelliği olan muz kabukları aynı zamanda göz altı torbalarından kurtulmanızı da sağlayabilir. Bunun için kabuğun içinde kalanları kazıyın ve bunu maske şeklinde göz altı bölgesine sürün. Bu maskeyi 15 dakika yüzünüzde beklettikten sonra bol suyla temizleyin.

BÖCEK VE SİNEK ISIRIKLARI

Muzun kabuğunda yer alan polisakkaritler, böcek ya da sinek ısırıklarından sonra meydana gelen şişlik ve kaşıntıyı birkaç dakika içinde dindirme özelliğine sahip. Tek yapmanız gereken ısırığın olduğu bölgeyi 5 dakika muz kabuğuyla ovmak ve 15 dakika beklettikten sonra temizlemek.

KIYMIK BATMASI

Cildi nemlendiren ve yumuşatan muz kabuğu inatla çıkmayan kıymıklar için de birebir. Kıymığın battığı bölgeye muz kabuğunu bir bandajla sabitleyin. Yaklaşık 5 saat beklettikten sonra bandajı açın. Kıymık muz kabuğuyla birlikte çıkacaktır.

MİGREN

Şiddetli baş ağrısı yaşadığınız zaman muz kabuklarını alnınıza ve şakaklarınıza yerleştirin. Düşmesini engellemek için bir bezle de sarabilirsiniz. Uzanıp beklediğinizde baş ağrınızın yavaş yavaş geçmeye başladığını göreceksiniz.

SİĞİL TEDAVİSİ

Siğilden biraz daha büyük olan bir muz kabuğu parçasını o bölgeye yerleştirin ve bir bez yardımıyla sarın. Bir gece boyunca böyle kalmasına müsaade edin. Ertesi sabah bandajı açabilirsiniz. Siğiller eriyene kadar bu yöntemi kullanabilirsiniz.

SEDEF HASTALIĞI

antioksidanlarla dolu olan ve içindeki yağ asitleri sayesinde cildi nemlendiren muz kabuğunu sedef hastalığı tedavisinde doktorunuzun da onayıyla kullanabilirsiniz. Bunun için muz kabuğunun içine zeytinyağı döküp sedefli bölgeye sürmeniz ve sonradan soğuk suyla temizlemeniz yeterli.

NASIR VE TOPUK DİKENİ

Muz kabuğunun nemlendirici özelliği topuklarda oluşan sertleşmiş nasırlara iyi gelir. Uygulama için gece yatmadan önce muz kabuğunu topuk bölgesine yerleştirin ve bandajla hafifçe sarın. Ardından çorabınızı giyin ve bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda bandajı açarak topuklarınızı ılık suyla yıkayın.

AYAKKABI TEMİZLİĞİ

Ayakkabı cilaları içinde yer alan ve deriyi besleyen potasyum muz kabuğunun içinde doğal olarak bulunuyor ve bu özelliğiyle parlaklığını yitirmiş ayakkabılarda harika sonuçlar almanızı sağlıyor. Muz kabuğunun etli tarafıyla ayakkabılarınızı ovun ve üzerinde yapışkan bir tabaka kalan ayakkabılarınızı bu şekilde biraz beklettikten sonra yumuşak bir bezle onları ovalayarak temizleyin.