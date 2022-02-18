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    Muz ve sütü birlikte tüketmenin efsane faydaları

    Muz ve sütü başta çocuklar olmak üzere sevmeyen neredeyse yoktur. Bu ikilinin tadının nefisliği kadar faydaları da çok cazip. İşte muz ve sütü birlikte tüketmenin yararları…
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 16:23
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    Muz ve sütü birlikte tüketmenin efsane faydaları

    Kalsiyum kaynağı süt ve potasyum zengini muzun bir araya gelişi, hem kokusu hem de tadıyla oldukça cezbedici.

    Muzlu süt, her yaştan insanın içmeyi sevdiği içeceklerden sayılabilir.

    Sütün kalsiyum ve protein açısından zenginliği ile muzun potasyum deposu olmasıyla ortaya çıkan bu karışım, adeta bir sağlık deposu.

    İster bir yandan muz yerken bir yandan süt için, isterse milkshake-smoothie tarzında keyifli bir içecek hazırlayın…

    Muz ve sütün birlikte tadını çıkarmak, birkaç vitamin ve mineral alımınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

    Muz ve sütü beraber tüketmenin faydalarını sıralıyoruz…

    HEM SAĞLIKLI, HEM LEZZETLİ

    Muz ve süt, düşük kalorili ancak yüksek besin değerlerine sahip olması nedeniyle, hem diyet listeleri için hem de spor sonrası tüketim için bir numara sayılabilir.

    Muzu sütten önce, veya ikisini birlikte karıştırarak tüketebilirsiniz. Dahası, aç hissetmenize gerek kalmadan,  yağları hızlı bir şekilde kaybedecek, protein ve lif açısından zengin yiyecekler tüketmiş olacaksınız.

    Muz ve sütü birlikte tüketmenin efsane faydaları #1

    TATLI KRİZLERİNE MASUM ÇÖZÜM

    Adet dönemi öncesinde veya diyet yaparken tatlı yeme istediğiniz bastıramıyorsanız, muzlu süt tam bu zamanda yardımımıza koşuyor.

    Canınız tatlı istediğinde veya ara öğün vakti geldiğinde gönül rahatlığıyla muzlu süt içebilirsiniz.

    Enerjinin düşmeye başladığı akşamüstü saatlerinde eliniz muzlu süte gidebilir.  İsterseniz yanında bir avuç içi kadar ceviz, badem, fındık yiyebilirsiniz. Doğal enerjiniz artacak, yorgunluk belirtileri azalacaktır.

    Muz ve sütü birlikte tüketmenin efsane faydaları #2


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