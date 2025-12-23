Nadir hastalıklara yüksek teknoloji umudu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TÜBİTAK’tan edinilen bilgilere göre, ERDERA (European Rare Diseases Research Alliance) Ortaklığı, nadir hastalıklar alanında Avrupa’yı araştırma ve inovasyonda dünya lideri konumuna taşımayı hedefliyor. Programla, Avrupa genelinde tanı konulmuş yaklaşık 30 milyon nadir hastanın sağlık ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLÜ ARAŞTIRMA AĞI

ERDERA, nadir hastalıklar alanında ulusal ve bölgesel araştırma stratejilerinin uyumlaştırılmasını ve kamu-özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesini öngörüyor.

Bu kapsamda, araştırma çıktılarının hasta yararına dönüşmesini hızlandıracak şekilde Avrupa Araştırma Alanı’nın yapılandırılması hedefleniyor.

Ayrıca sağlık verilerine dayalı dijital dönüşümle daha etkili önleme, tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

37 ÜLKEDEN 170'TEN FAZLA ORTAK

ERDERA Ortaklığı; 37 ülkeden 170’i aşkın paydaşın yer aldığı, 7 yıllık süreyi kapsayan ve yaklaşık 380 milyon euro bütçeye sahip Avrupa’nın en büyük nadir hastalık araştırma girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

KLİNİK ARAŞTIRMA AĞI KURULACAK

Program kapsamında, nadir hastalıklar alanındaki klinik araştırmaların daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla bir Klinik Araştırma Ağı oluşturulması planlanıyor.

Ulusal ve Avrupa düzeyindeki araştırma planlarının bütünleştirilmesi, veri paylaşımı, bilgi erişimi ve analiz hizmetleri de bu ağın temel bileşenleri arasında yer alacak.

ERDERA2026 ULUSLARARASI ÇAĞRISI AÇILDI

Bu doğrultuda, “Nadir Genetik ve Genetik Olmayan Hastalıklarda Çözülemeyen Vakaların Varyant Doğrulama ve Yeni Teknolojik Yaklaşımlarla Çözülmesi” başlığıyla ERDERA 2026 Uluslararası Ortak Çağrısı ilan edildi.

Çağrı kapsamında sunulacak projelerde;

Belirsiz genetik varyantların sınıflandırılması,

Geniş hasta gruplarında hayvan modeli sistemleri,

Çoklu-omik ve bütünleştirici analiz yöntemleri

gibi yenilikçi yaklaşımlar öne çıkacak.

YAPAY ZEKA VE İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ÖN PLANDA

Projelerde ayrıca;

Klinik ortamlarda henüz doğrulanmamış yeni tanı araçları,

Biyoistatistik, ileri düzey biyoinformatik ve matematiksel modeller,

Yapay zeka tabanlı platformlar,

Sistem biyolojisi ve hastalık mekanizması modellemeleri

kullanılabilecek. Klinik, çevresel ve yaşam tarzına ilişkin verilerin entegre edilmesiyle hastalık haritaları ve bilgi grafikleri oluşturulması da desteklenecek.

TÜRKİYE'DEN PROJELERE 250 BİN EUROYA KADAR DESTEK

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. TÜBİTAK tarafından sağlanacak destek, proje başına 250 bin euroya kadar çıkabilecek.

Yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşları için üst limit 100 bin euro, özel kuruluşlar için ise 250 bin euro olarak belirlendi.

BAŞVURU TAKVİMİ

Uluslararası proje önerilerinin çağrı sekretaryasına son başvuru tarihi 12 Şubat olarak açıklandı.

Birinci aşama TÜBİTAK ulusal başvuruları için son tarih 20 Şubat, e-imza süreçleri için ise 26 Şubat olacak.

İkinci aşama proje önerileri 8 Temmuz tarihine kadar sunulabilecek.