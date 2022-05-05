Senelerce Anadolu'da öğretmenlik yapıp oğlunu tek başına büyüten Leyla Türkmen'in hastalığı, kronik böbrek yetmezliğine kadar ilerledi. Türkmen'i, oğlunun verdiği böbrek hayata bağladı.

Yıllarca Anadolu’nun farklı şehirlerinde öğretmenlik yapan Leyla Türkmen, 24 yıl önce yakalandığı diyabet hastalığının ilerlemesiyle, yürümekte güçlük çekmeye başladı.

2006 yılına gelindiğinde, Türkmen’in 2 dizine protez yerleştirildi. Eşinden boşandıktan sonra tek başına büyüttüğü oğlu ile İzmir’e yerleşen Türkmen’e, uzun süren tedavilerin ardından 4 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

AA’nın haberine göre; diyalize girdiği dönemde özellikle ileri yaş grubundakilerin okuma yazma öğrenmesi için ücretsiz kurslar düzenleyen Türkmen'e, doktorlar nakil olmasını önerdi.

Oğlu Koray Yılmaz'ın (43) böbreğini vermek için gönüllü olmasına rağmen, Türkmen bu nakli kabul etmedi.

Gizlice tetkik yaptırdı, annesine böbreğini verdi

Koray ise bir süre önce Antalya'ya, “Ucuz ikinci el araç var onu alacağım." diyerek gitti ve annesinden gizli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tetkik yaptırdı.

Dokuları uyumlu çıkınca nakil için randevu alan ve ikna ettiği annesini, "Antalya'da muayene olacağız." diyerek kente getirdi.

“9 günlük bebekti eşimle ayrıldığımızda”

Koray Yılmaz'ın böbreği, operasyonla Türkmen'e nakledildi. Anne Türkmen, oğluna sıkıca sarılarak hayatının en güzel Anneler Günü hediyesini aldığını söyledi.

Hastanede oğluyla aynı odada tedavileri süren Türkmen, son günlerde diyalizden sonra fenalaştığını, oğlunun kendisini ayağa kaldırmak için çok ısrar ettiğini söyledi.

Tek çocuğu olduğunu belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"9 günlük bebekti eşimle ayrıldığımızda. O günden bu yana elini hiç bırakmadım, ikiz gibiyiz.

Nakil bekleyen annesini, bağışladığı böbrekle hayata bağladı VİDEO







“Gerçek anlamda sürpriz oldu”

Oğlum, Antalya'ya 'ucuz ikinci el araç var onu alacağım' diye gitmişti, hastaneye gelip tetkiklerini yaptırmış, randevu almış. Nakil olduk, hayatımın en anlamlı Anneler Günü hediyesi oldu. Gerçek anlamda sürpriz oldu. Döndüğünde oğlum arabayı aldın mı dedim, yok anne hastaneye gittim, dokularımız uyumlu çıktı dedi. Sağ olsun böbreğini bağışladı."

Yıllar önce eğitim verdiği öğrencilerinin nakilden sonra sürekli aradığını vurgulayan Türkmen, "Oğlumun ikinci adını 'Candaş' koydum. Sanki bugünleri sezmişim." dedi.

"Annemin tek şansı bendim, ikinci bir şansı yoktu"

Koray Yılmaz da İzmir'de annesine böbreğini vermek için girişimlerde bulunduğunu ancak hastanenin sürekli ötelediğini, yaptığı araştırmalar sonucunda Akdeniz Üniversitesi’ne başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anneme yalan söylemek zorunda kaldım. Araç almak gibi bir niyetim yoktu. Burada tahliller yaptırdım, uyumlu çıkınca doktorumuz 'annenin elinden tut getir' dedi. Bir hafta tedavi uyguladılar, ardından nakil olduk. Annemin tek şansı bendim, ikinci bir şansı yoktu. Ne akrabamız var, ne ağabey var. İnşallah böbreğim uyumlu çıkar diye hap dua ediyordum. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Annemin hakkını ödeyemem, arkadaş gibiyiz. Bundan sonraki Anneler Günü'nü sağlıkla kutlayacağız. Canımdan, kanımdan bir hediye oldu."

