Narsist olduğunuzun 9 işareti

Narsist insanların ötesinde narsistlerin çevresindeki insanlar bile psikoterapiye ihtiyaç duyabiliyor. İşte narsistik kişilik bozukluğunu gösteren dikkat etmeniz gereken 9 işaret.

Narsistler genel olarak, ben merkezli insanlar olarak adlandırılır. Ancak, her narsist kişilik bozukluğu olan kişi, narsisizm ile sınırlı kalmaz.

Peki, Narsistik Kişilik Bozukluğu olan birini nasıl tanıyabiliriz?

Uzmanlara göre birçok farklı belirtisi olan narsistik kişilik bozukluğu, pek çok davranış bozukluğuna yol açabiliyor.

İşte uzmanlara göre gerçek bir narsistin 9 belirtisi:

İLİŞKİLERİNİ "ÖZEL" İNSANLARLA SÜRDÜRÜR

Narsist kişi her zaman, 'sadece ölümlüler' için erişimi zor olan çevrelerden yetkili, etkili tanıdıklara sahiptir: Forbes listesinin ilk 100'ünden iş insanları, parlak sanatçılar, çeşitli özel insanlar, yakın arkadaşlar ve dünyaca ünlü yıldızlar... En azından narsistin kendisi bu tür bağlantılar hakkında konuşmayı sever.

Narsistik bozukluğu olan kişi, başkalarının gözünde benlik saygısını ve güvenilirliğini artırmanın bir yolu olarak tanıdık statüsünü kullanır.

Bu arada, narsistlerin bu kadar çekici görünmesinin, aşık olmanın kolay ve ayrılmanın zor olmasının nedenlerinden biri de budur. Birdenbire dikkatleri üzerine çeker, gururu çok okşar. Narsistin büyük tanıdıklarıyla aynı sosyal zeminde görünürsünüz ve ayrıca 'özel' hissetmeye başlarsınız. Ve bu, reddedilmesi zor bir tür psikolojik ilaçtır.

SIK SIK BAŞARILARINDAN BAHSEDER

İş yerinde tartışmalı bir an, bir mağazada veya toplu taşımada bir kavga, trafik ışıklarında rastgele bir yarış olsun, narsist her durumda kazanır. Daha doğrusu başkalarına böyle anlatır.

Bir narsistin herkesten daha iyi ve daha zeki olduğunu göstermesi önemlidir. Daha fazla kendine güven hissetmesine yardımcı olur.

Başarı ile ilgili hikayelerin her zaman monolog şeklini alması yaygındır. Narsist kişinin onu hayran hayran dinleyecek kişilere ihtiyacı vardır. İçlerinden biri dikkati üzerlerine çekip kendi başarılarından bahsetmeye başlar başlamaz narsisizmi olan kişi sıkılır ve konuşmayı keser.

İLTİFATLARA İHTİYACI VARDIR, ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ YOKTUR

Dışarıdan bakıldığında narsist, son derece kendine güvenen biri gibi görünür. Ama narsistik kişilik bozukluğu olan çoğu insanın ciddi özgüven sorunları vardır.

Bu yüzden başkalarından sürekli iltifat beklerler. Hayranlık yetmiyorsa ya da daha kötüsü narsist eleştiriliyorsa, çok duygusal tepki verir. Teatral bir şekilde şöyle haykırabilir: "Burada takdir edilmiyorum!"

Genellikle akrabaları ve meslektaşları dikkatsizlik ve kalpsizliklerinden sitem eder. En ufak bir sözde ağlayabilir veya kaçabilirler, kapıyı çarpabilir ve saldırganlaşabilirler.

Daha sonra, sizden hala iltifat almak için geri dönerler. Bunun için narsist insanlar suçluluk duygusunu manipüle ederler. Sizin onu ciddi anlamda gücendirmiş, hafife almış ve kışkırtmış olduğunuzu öne sürerler.

HAYALPERESTTİRLER

Narsist kendine idealist görünür ve bu nedenle özel, kusursuz bir yaşam bekler. Ve eğer bir şeyler yolunda gitmezse, bunun sorumluluğunu etrafındaki insanlara yıkarlar.

Aşkta veya aile ilişkilerinde zorluklar varsa, ortak suçlanacak şeyler; yanlış baktı, yanlış şeyi yaptı, takdir etmedi. “Bütün kadınlar/erkekler duygusuz ve beni anlayacak tek ruh eşini arıyorum.” klasik narsistin açıklayıcı cümlesidir.

Bir kariyer ve para getirmiyorsa elbette, toplum suçludur. Daha doğrusu, (narsist açısından) muhtemelen etkili akrabaların veya tanıdıkların yardımıyla başarı sağlanmıyorsa bunun tek suçlusu toplumdur. Narsistler genellikle kendilerini topluma karşı tanınmayan bir dahi gibi yalnız bir kurt statüsünde olduklarını düşünür.

ÖZEL MUAMELEYE LAYIK OLDUKLARINA İNANIRLAR

Bu, narsistin kendisi için diğer insnalardan daha fazla hak talep ettiği anlamına gelir. Sırada beklemeyecek, bir skandala dönüşse bile önce istenen ofise veya tezgaha girmenin bir yolunu bulacaktır. Restoranda öncelikli hizmet bekleyecek veya bir hafta içinde beşinci kez geç kalsa veya iş teslim tarihini kaçırsa bile, üstlerinden 'anlayış' bekleyecektir.

Bulaşık yıkamak, temizlik yapmak veya alışverişe gitmek yerine pencerenin yanında oturması, pencereyi açması veya hobisini sürdürmesi gerekir.

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişinin çıkarları her zaman önce gelir. Diğer insanlar sadece bunu kabul etmeye teşvik edilir.

ÇOĞU ZAMAN KİBİRLİDİR

Klasik narsistin özelliklerinden biri de diğer insanlara göre üstünlük duygusudur. Bu, narsist bir kişinin bir hizmet endüstrisi ile karşı karşıya kaldığı durumlarda açıkça kendini gösterir. Garsonlara, giyim mağazası çalışanlarına, danışmanlara kaba davranabilir. Astları veya daha genç olanlar da onun kibrine maruz kalırlar.

Narsist bunun için suçlanırsa, davranışını 'alt sınıfın' çalışmasındaki eksiklikler olarak açıklayacak ve sadece kendine biraz saygı istediğini söyleyecektir.

BAŞKALARINI SÖMÜRÜR

Bir narsist, hizmetin hangi güçlerle ve hangi yollarla elde edildiğiyle ilgilenmez. Örneğin; aile ilişkilerinde, karşısındaki kişiden akşam yemeği, temizlik ve mükemmel bir hizmet bekleyecektir. Karşısındaki kişi kızmaya çalışırsa, sert tepkiler verecektir.

İNSANLARI AÇIKÇA MANİPÜLE EDER

Suçluluk ve vicdan duygularına baskı yapmak, gerçekleri çarpıtmak ve yapmadıkları şeyler için başkalarını suçlamak... Bunlar, narsistin hedeflerine ulaşmak için yaptıklarının sadece bir kısmıdır.

Kasıtlı olarak başkalarını manipüle eder. Sadece kendini haklı çıkarırken ve başkalarını suçlarken vicdanı işin içine katar.

EMPATİ YAPMAZ

Empati eksikliği (başkalarının duygularına ve sorunlarına karşı şefkat), bir narsistin en karakteristik belirtilerinden biridir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu olan bir kişi tamamen bencildir. Başkalarının sorunlarını araştırmak, destek sağlamak onun için sıkıcıdır.

Bu, narsistlerin neredeyse hiçbir zaman uzun süreli bir ilişkiye sahip olmamalarının nedenlerinden biridir.

NARSİST KİŞİYE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

Narsistler genellikle narsist olduklarını kabul etmedikleri için tedavisi son derece zordur. Asla ruh sağlığı sorunları yaşadıklarını düşünmezler. Aksine, başkalarının sorunları olduğundan emindirler, bu da tedavilerini oldukça zorlaştırır.

Ek olarak, narsisizme genellikle manik, bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete ve asosyal (sosyopatik) bozukluklar gibi diğer zihinsel bozukluk türleri eşlik eder. Yani tedavi, narsist kabul etse bile, uzun ve zordur.

Ya bir narsistle karşı karşıya kalırsanız? En az enerji tüketen ve aynı zamanda en az insancıl yol ondan kaçmaktır. Başkalarının psikolojik sorunlarını çözme sorumluluğunu almama fırsatınız varsa, yapmamak mantıklıdır.

Ancak, bu her zaman böyle değildir. Ne de olsa bir meslektaş, değerli bir iş ortağı, yakın bir akraba, hatta sevilen biri narsist olabilir. İletişim kurmayı reddetmek, bu önemli bağların tamamen kopması anlamına gelecektir.

Bu durumda geriye bir şey kalıyor, narsisti bir psikoterapiste gitmeye ikna etmek. Doktor hastayı daha iyi tanıyacak ve durumuna bağlı olarak en etkili psikoterapi türünü seçecektir. Bazen buna ek olarak, antidepresanlar ve antipsikotiklerle ilaç tedavisine ihtiyaç duyacaktır.

Narsistle her gün uğraşmak zorunda kalırsanız psikoterapiden faydalanabilirsiniz. Narsistik kişilik bozukluğu yaşayan bir kişiyle iletişim, kendisine yakın olan insanlar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Özgüvenini sarsar, kendilerinden şüphe duymalarına neden olur ve anksiyete bozukluğu veya depresyon gelişimine neden olabilir.