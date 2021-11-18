NASA tavsiyesi: Evin havasını temizleyen 9 bitki

Hem bakımı kolay, hem de ferah bir nefes sağlayan NASA'dan onaylı 9 ev bitkisiyle tanışın...

Zamanımızın çoğunu kapalı alanlarda geçirdiğimiz için soluduğumuz havanın kalitesi oldukça önem taşıyor. Kapalı ortamlarda oluşan bakteri, küf ve tozlar etrafımızı sararak bizi zehirliyorlar.

NASA'nın bitkileri araştırmasının sebebi ise uzay istasyonları ve diğer binaları için, özellikle enerji sıkıntısı halinde, etkin ve ekonomik bir havalandırma / hava temizleme yöntemi bulmak.

İşte NASA’nın listesinde bulunan, havayı temizleyen bitkiler...

BENJAMİN

Ne kadar büyük bir saksıya koyarsanız, o kadar büyük bir ağaç olurlar. Yaz aylarında dışarda da yaşayabilen bu ağaçlar evinizin içindeyken evin havasını temizlemeye yardımcı oluyorlar. Karbondioksiti absorbe etme özelliği ile bilinir.

AŞK MERDİVENİ

Aşk merdiveni bitkisi, evinize oksijen verirken toprağının da asit emici özelliği mevcuttur. Daha çok evlerde dekoratif olarak kullanılan bu çiçek sağlık açısından da faydalıdır. Sık ve minik yapraklarıyla havanın temizlenmesini sağlar.

PAŞA KILICI

Susuzluğa karşı dayanıklı bir bitki olduğundan bakımı kolaydır. Paşa kılıcını serin ve ışık alan bir yere tutarsanız tüm gece boyunca oksijen salgılar. Hem şık görünümü hem de gerçek bir oksijen kaynağı olması sebebiyle tercih edebileceğiniz bir tür olabilir.

SALON SARMAŞIĞI

Havadaki kirli gazları yok etmek konusunda en iyi bitkilerden biri olan salon sarmaşığı duvar yüzeyini tamamen kaplayabilir.

KASIMPATI

Eve renk katabilecek çiçeklerden biri olan Kasımpatı, aynı zamanda havada bulunan kimyasalları da temizler. Hoş kokusu ve renkli çiçekleriyle oldukça sevilen bir bitkidir.

DREÇANA

Draçena kedi ya da köpek sahipleri tarafından tercih edilmemesi önerilir. Çünkü evcil hayvanınız bu bitkiyi yerse zehirlenebilir. Kapalı ortamlarda uzun süre kalındığında oluşan kirli havayı ve gazı temizler.

BARIŞ ÇİÇEĞİ

Parlak yaprakları, zarif beyaz çiçekleri olan ve dekoratif amaçlı sıklıkla tercih edilen bir bitkidir. Havada bulunan beş kimyasalı da (benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak) temizleme konusunda ciddi etkileri vardır.

FLAMİNGO ÇİÇEĞİ

Havadaki amonyağı temizlemek konusunda çok başarılıdır. Aynı zamanda, formaldehiti ve ksileni de absorbe eder.

KURDELE

Havadaki amonyağı temizlemek konusunda çok başarılıdır. Aynı zamanda, formaldehiti ve ksileni de absorbe eder.