Nasırdan kurtulmak için etkili ipuçları

Havaların soğumasıyla birlikte artan nasır sorunlarına karşı alınabilecek önlemleri ve nasırdan kurtulmak için evde kolayca uygulayabileceğiniz etkili tedavi yöntemlerini derledik.

Nasır, sertleşmiş, bazen sarımsı cilt bölgeleridir. Basınç noktalarında veya kemikli alanların çevresinde oluşurlar. Hoş karşılanmasalar da el veya ayağı daha fazla hasardan korumak için gelişirler. Nasır, genellikle sürekli sürtünmeye maruz kalan cilt bölgelerinde gelişir. En yaygın topuklar ve ayaklarda görülse de ellerde de bulunabilir.

Cildimizin aşırı basınca karşı savunma mekanizması kalınlaşmak ve güçlendirmektir. Nasırlar, doğru bir şekilde önlenmezse veya düzeltilmezse, daha acı verici sonuçlar doğurabilir. Ayaktaki nasırların nedeni genellikle uygun olmayan ayakkabılardır, ancak nasıl yürüdüğünüz veya ayaklarınızın kemik yapısı sizi bu ayak sorunlarına daha yatkın hale getirebilir. Daha iyi oturan ayakkabılar, ilk etapta soruna neden olan tahrişi azaltacak ve zamanla nasırlar kendiliğinden küçülecektir. Ancak bir gecede sonuç beklemeyin; süreç haftalar hatta aylar sürebilir.

İşte nasırdan kurtulmak için evde kolayca uygulayabileceğiniz etkili ipuçları.

ELMA SİRKESİ

Reçetesiz satılan kremlerin çoğu, kalın deriyi çözen ve fazla tabakanın düşmesine yardımcı olan bir asit (tipik olarak salisilik asit) içerir. Elma sirkesi de benzer şekilde etki gösterebilir. Bir pamuk topunu elma sirkesiyle ıslatın ve içine çekmesi için birkaç dakika nasırınızın üstünde tutmayı deneyin.

Önemli bir not: Asitler, kalınlaşmış cilt ile normal cilt arasında ayrım yapmaz. Bu, tahrişe yol açabileceği anlamına gelir. Nasırlı olmayan bölgelerde yaraya neden olabileceği için özellikle diyabetli hastalar bunları kullanmamalıdır. Herhangi bir asidi uygularken dikkatli olun, onu yalnızca etkilenen bölgede tutmaya çalışın. Cildiniz kızarırsa, tahriş olursa veya yanarsa, yöntemi kullanmayı bırakın.

LİMON

Limondaki asit, nasırlardan kurtulmaya yardımcı olabilir. Uyumadan önce, 2-3 cm uzunluğunda ve ayak parmağınızın genişliğinde bir dilim limon kabuğu kesin. Bir bandajla nasırın üzerine sabitleyin ve gece boyunca pamuklu bir çorapla örtün. Nasır yok olana kadar her gece devam edin.

HİNT YAĞI

Özellikle ayak parmaklarındaki nasırlardan kurtulmak istiyorsanız Hint yağı işinize yarayabilir. Nasırın etrafına ilaçsız, ‘O’ şeklinde bir nasır bandı yerleştirin. Nasırın üzerine birkaç damla Hint yağı sürmek için bir pamuklu çubuk kullanın, ardından hareket etmesini önlemek için yapışkan bantla kapatın. Hint yağı sızması ihtimaline karşı çorap giyin. Elma sirkesi gibi Hint yağı da normal cildi tahriş edebilen bir asit içerir, bu yüzden onu sadece nasıra uygulayın.

ASPİRİN

Beş veya altı adet aspirin tabletini ezin ve eşit miktarda elma sirkesi ve suyla karıştırın. Bir macun oluşturacak kıvamı yakaladıktan sonra, bir bandaj kullanarak nasır üzerine sürün. En az on dakika sonra, yumru bir süngertaşı ile nazikçe ovalanacak kadar yumuşak hale gelmelidir. Bu, daha güçlü asit kombinasyonlarından biridir, bu yüzden onu nasır harici ciltte uygulamayın.

EPSOM TUZU

Nasır için, bir avuç Epsom tuzunu ılık su dolu bir leğene atın ve sonra ayaklarınızı yaklaşık 10 dakika bekletin. Ölü cilt yumuşadığında, katmanları törpülemek için bir süngertaşı kullanın. Banyodan sonra her gün nasırları ovmaya devam edin.

KARBONAT

Tıpkı bir aspirin macunu gibi, karbonat da kalın cildinizi yumuşatmanıza yardımcı olur. Cildinize sürebileceğiniz bir macun oluşturmak için suyla karıştırın.

DOĞRU BOY AYAKKABILARI GİYİN

Sıcak aylarda en sık giydiğimiz spor ayakkabılar ve ayakkabılar rahat oturmaya eğilimlidir, ancak kışlık ayakkabılar buna pek uygun değildir. Kışlık botlar ve daha ağır ayakkabılar ve spor ayakkabılar genellikle rahatlıktan ziyade pratiklik ve gereklilik için satın alınır çünkü onları o kadar sık ​​giymeyeceğinizi bilirsiniz. Ve bu tam olarak ayak sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, ne kadar az giyiyor olursanız olun, herhangi bir ayakkabı için doğru boyutlarda olduğundan emin olun. Ayak parmaklarınızı özgürce hareket ettirebilmelisiniz. Ayaklarınıza çok sert bir şekilde sürtünüyormuş veya ayak parmaklarınızı birbirine sıkıştırmış gibi görünen ayakkabılardan kaçının.

AYAKLARINIZI KURU TUTUN

Kışlık ayakkabılar özellikle kar ile karşılaştığınızda nemlenebilir ve ıslanabilir. Nemli çoraplar bakteriyel büyümeyi teşvik edebilir ve daha sonra mantar problemlerine ve nasırlara yol açabilir. Kışlık ayakkabılarınızı dikkatlice seçin ve ayaklarınız ıslanırsa, ılık ve kuru bir yere varır varmaz ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarın.

NASIRLARI ILIK SUDA YUMUŞATIN

Yatmadan önce nasırlarınızı, yumuşayana kadar (yaklaşık beş veya on dakika) ılık suda bekletin. Nasır oluşumunun en yaygın nedenlerinden biri cildin yeterli su alamaması ve kurumasıdır. Her gece uygulayacağınız ılık su banyosuyla kuru cildi yenebilir ve zamanla nasırları ortadan kaldırabilirsiniz.

TÖRPÜLEYİN

Nasırlarınızı törpülemek için bir süngertaşı kullanarak daha sert, daha kalın deri katmanlarının bir kısmını kaldırabilirsiniz. Ancak aşırı törpülemekten kaçının. Aşırı törpülemek kanamaya ve enfeksiyona neden olabilir. Nasırlı bölgeye karşı nazik olun ve tahriş veya ağrı hissetmeye başlarsanız hemen durun.

NEMLENDİRİN

Mevcut nasırları yumuşatmak ve gelecekteki nasırları önlemek için, en etkili yollardan biri etkilenen bölgelere her gün nemlendirici krem ​​veya losyon uygulamaktır. Özellikle nasırlara karşı üretilen topuk ve dirsek kremlerini kullanabilirsiniz. Bu güçlü kremler, ayaklardaki ve dirseklerdeki cildi nemlendirmeye ve yenilemeye çalışır. Yoğun nemlendiriciler ile nasırı önlerken ayağınızdaki hasarlı cildi canlandırabilirsiniz.

AYAKKABILARINIZDA EK DOLGU KULLANIN

Daha kalın çoraplar veya ayakkabı tabanlıkları seçseniz de topuklarınızdaki nasırları önlemek söz konusu olduğunda, fazladan bir miktar dolgu çok işe yarayabilir. Ekstra dolgu, ayaklarınızda yastık görevi görür ve ayaklarınızın günlük yürüyüşünüzden kaynaklanan sürtünme miktarını azaltır.

KESKİN NESNELER KULLANMAYIN

Nasırlardan kurtulmanın hızlı ve kolay bir yolu gibi görünse de keskin nesneler kullanmak, kanamaya ve enfeksiyona yol açabilir. Tıp uzmanları bir cerrahi bıçakla nasırları azaltabilir, ancak bu hassaslık ve eğitim gerektirir. Evde bir nasırı azaltmaya çalışıyorsanız, daha nazik yöntemler kullanın.

SİVRİ UÇLU VEYA YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILAR GİYMEKTEN KAÇININ

Modaya uygun görünmek uğruna ayaklarınızda nasır oluşmasına istekli misiniz? Çünkü nasırın tekrarlayan gelişiminden muzdaripseniz, muhtemelen en büyük etken ayakkabılarınızdır.

Ayak parmaklarınızı bir noktaya sıkıştıran ayakkabılar veya topuklu ayakkabılar nasır oluşumuna büyük miktarda etki eder. Durumunuzu en iyi yalnızca siz bilirsiniz, bu nedenle bazı stillerden kurtulmanız mümkün olabilir. Ancak yine de önceliğiniz nasırı önlemek ise konforun stilden daha önemli olduğunu unutmayın.

Bu çareleri denediyseniz ve nasırlarınızın görünümünü azaltmadıysanız veya herhangi bir ağrı veya kanama yaşıyorsanız, nasırı giderebilecek ve altta yatan nedenler hakkında size tavsiyede bulunabilecek bir ayak hastalıkları uzmanından yardım almalısınız.

Şeker hastalığınız veya önceden var olan ayak rahatsızlığınız varsa, evde tedavileri denemek yerine bir ayak hastalıkları uzmanına gitmeniz önerilir.