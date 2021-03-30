Nazal ne demek, anlamı nedir? Nazal aşı nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı açıklamalarının ardından nazal ne demek, nazal aşı nedir soruları merak ediliyor. Peki nazal ne demek, anlamı nedir? İşte detaylar..

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs için çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen aşılar büyük umut oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "(Nazal aşı) Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar nazal kelimesinin anlamını ve nazal aşıya dair detayları araştırıyor.

Peki nazal ne demek? Nazal aşı nedir, nasıl yapılacak? İşte detaylar..

NAZAL NE DEMEK? NAZAL KELİME ANLAMI TDK

Nazal, kelime anlamı olarak "burunsal, genizden, geniz yoluyla alınan" anlamına geliyor.

Nazal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Nazal kelimesi Fransızca kökenlidir. TDK'ye göre nazal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genizsil, Genizsel.





NAZAL AŞI NEDİR?

Sprey, yani ‘nazal’ aşı uzmanlara göre büyük umut vaat ediyor. Zira şu ana kadar geliştirilen aşılar virüsün bulaşmasını önlemiyor, hastalığın hafif atlatılmasını sağlıyor. Ama virüsün girdiği burundan ya da ağızdan uygulanan sprey aşının bulaşı engellemesi bekleniyor.

Bu aşı burundan, yani virüsün doğal yoldan girdiği yerden verildiğinde, bağışıklık sistemi lokal antikorları oluşturuyor.

Bu lokal antikorlar virüs ile karşılaştığımızda daha burun ve ağız aşamasındayken virüsün vücuda yayılmasını engelliyorlar. Bu nedenle sprey (nazal) aşılar, şu andaki aşıların yapamadığını da yapıyor.

Teorik olarak sprey aşı her yaş grubuna kullanılabilecek. Burundan püskürtme metodu ile yapılabilecek.