'Ne endişe ne gevşeme!' 17 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

'Ne endişe ne gevşeme!' 17 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 17 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı..

Ülkemizde ve dünyada koronavirüse karşı aşılama uygulamaları hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan yeni varyant Omicron, vakaların artmasına neden oluyor.

Aşı ile birlikte düşüşe geçen vakalar, son günlerde artış eğiliminde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı.

Ancak son 24 saatte Türkiye'de 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıkarken, 136 kişi ise hayatını kaybetti.