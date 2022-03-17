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    Ne korona, ne omicron! Beyni iltihaplandıran yeni virüsün adı...

    Koronavirüs ve varyantları ile mücadele sürerken, Japonya'dan yayılan yeni bir virüs türünün can kaybına yol açtığı açıklandı. İşte dünyadaki yeni tehlike JEV virüsü hakkında bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 17:58
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    Ne korona, ne omicron! Beyni iltihaplandıran yeni virüsün adı...

    2 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz koronavirüs, her gün bulaşmaya ve can almaya devam ediyor.

    Aşıların etkisiyle bir nebze de kontrol altına alınan virüs, varyantlarıyla da endişe yaratırken, korkutan başka bir haber daha geldi.

    Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle ülkede sivrisinekle bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) vaka sayısının 19'a ulaştığını belirterek, 2 kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini doğruladı.

    JAPON ENSEFALİT VİRÜSÜ NEDİR

    JEV, Japon ensefalit virüsünün neden olduğu ciddi bir hastalıktır ve beyin iltihaplanması olarak bilinir.

    Sivrisinekler tarafından Asya'nın bazı bölgelerinde ve Avustralya'nın Torres Boğazı bölgesinde endemiktir.

    Ne korona, ne omicron! Beyni iltihaplandıran yeni virüsün adı... #1

    BELİRTİ VE BULAŞ

    Enfekte kişilerin küçük bir yüzdesinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtiler ile beyin iltihabı (ensefalit) gelişir.

    Sağlık Bakanlığı açıklamasında virüs kaynaklı hastalığın insanlarda çoğunlukla belirti göstermediğini, ancak nadir durumlarda ciddi hastalığa ve hatta ölüme neden olduğu belirtildi. İnsandan insana veya virüsü taşıyan bir hayvanın etini yemekle bulaşmadığı ifade edildi.

    Ne korona, ne omicron! Beyni iltihaplandıran yeni virüsün adı... #2

     


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