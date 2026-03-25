Ne kuyruk yağı, ne soğan lapası; Dizlere derman olan asıl karışım...

Diz ağrısına bir türlü çare bulamayanlar, hem yürümekte hem de günlük işlerini idame ettirmekte zorlanıyor.

Hal böyle olunca, ilaçlardan medet ummak yerine alternatif tıbba da yönelenler oluyor.

Doğal ağrı kesicileri ve onarıcıları tercih edenler, "diz ağrısı" için çeşitli kürler uyguluyor.

Kuyruk yağı, soğan lapası, zerdeçal püresi derken en etkili yöntem ortaya çıktı.

DEFNELİ ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI

Defne yaprağı ve zeytinyağı karışımı, özellikle içerdiği doğal bileşenler sayesinde dikkat çekiyor.

Defne yaprağında bulunan cineol ve linalool gibi maddeler, kas gevşetici ve rahatlatıcı etkileriyle bilinirken, zeytinyağı ise cildi besleyerek bu etken maddelerin emilimini kolaylaştırır.

Bu iki bileşen bir araya geldiğinde, eklem ve kas bölgelerinde rahatlatıcı bir etki oluşturabilir.

Uygulama için genellikle 15-20 adet defne yaprağı zeytinyağı içerisinde bir süre bekletilir. Bu karışım daha sonra diz bölgesine masaj yaparak sürülür.

Düzenli kullanımda ağrılarınızda bir hafifleme hissetmeniz mümkündür.