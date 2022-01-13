Euro
15.6044
2.96%
Dolar
13.5944
2.84%
Altın
796.0960
2.46%
Borsa
207,065.00
0.31%
Bitcoin
585.207
0.46%
BTXN Coin
33.27
-2.14%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Ne yarasa, ne vizon! Omicron'un kökeni ortaya çıktı...

    Koronavirüsün endişe verici varyantı Omicron'un kökenini araştırmak için yapılan son çalışma önemli bilgiler ortaya çıkardı. Omicron'un kökeni bilim insanlarına ters zoonoza dayanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 21:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ne yarasa, ne vizon! Omicron'un kökeni ortaya çıktı...

    Dünyada baskın varyant haline gelen Omicron'un kökenini bulmak, salgınla mücadelede büyük önem taşıyor.

    Çin'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un ters zoonozun bir sonucu olduğunu gösterdi.

    Bilim insanları, koronavirüsün önceki varyantlarından 3 kat daha hızlı evrimleşen Omicron'un insan vücudunda gelişemeyeceğini, ancak bir farede ortaya çıkabileceğini gösterdi.

    Buna göre, insanlar tarafından enfekte edilen bir farede koronavirüs, çok sayıda mutasyon biriktirdi ve bir yılın ardından insanlara geri sıçradı.

    MUTASYONLARIN HIZI FARELERLE TUTARLI

    Bilim insanları, ardından Omicron varyantındaki mutasyonların moleküler doğasının, insanlarda ilk tespit edildiğinde, corona virüsün insanlarda evrimleştiği zamankiyle aynı olmadığını buldu.

    Ancak mutasyonların, hayvanlarda, özellikle farelerde tutarlı  bir şekilde gelişebileceği görüldü.

    Ne yarasa, ne vizon! Omicron un kökeni ortaya çıktı... #1

    "FAREDEN İNSANLARA DÖNDÜ"

    Çalışmanın yazarları, ”Bulgularımız Omicron'un atası olan B.1.1 ailesinden iki virüsün  pandemi sırasında (muhtemelen 2020'nin ortalarında) insanlardan farelere sıçradığı ve ters bir zoonotik olay yaşadığını kanıtlıyor. Bu virüsler, 2021'in sonlarında insanlara geri dönmeden önce bir farede bir yıldan fazla bir süre boyunca çeşitli mutasyonlar biriktirerek insanlara geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.

    Ne yarasa, ne vizon! Omicron un kökeni ortaya çıktı... #2


    Görüş Bildir