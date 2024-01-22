Neden sürekli burnum tıkanıyor? Bu sorunun cevabını merak edenler: İşte nedeni Neden sürekli burnum tıkanıyor sorusunun cevabı, kış aylarının kapımızı çalmasının ardından hızla araştırılmaya başlandı.

ensonhaber.com

Kış ayları kapımızı çalarken, grip vakalarında da ciddi bir artış yaşanmaya başlandı.

Bu artışla birlikte hastaneler de doldu...

Bu artışın ardından vatandaşlar, "Neden sürekli burnum tıkanıyor?" sorusunu sormaya başladı.

Bunun nedeni ise en başta araba egzozu ve sigara dumanı...

Sağlığa olan zararları bitmeyen sigara dumanı, burnun tıkanıklığının nedenlerinde de başı çekti.

Mevsimler alerjiler, enfeksiyonlar...

Günlük hayatımızda alerji ve üst solunum yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere burun tıkanıklığını etkileyen birçok etken bulunuyor.

Burnunuzun anatomisi de burun tıkanıklığına neden olurken, mevsimsel alerjiler burun tıkanıklığının ana kaynağı sayılıyor.

Aynı zamanda evcil hayvan kılı, tüy ve tükürük burnunuzdaki dokuları kaşındırarak tıkanıklığa neden olabilir.

Parfümler, araba egzozu ve sigara dumanı gibi günlük maddeler de burunlarımızda reaksiyona neden olabilir.

Bol sıvı tüketmek, sıcak su banyosu ve tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelebilir.

Ayrıca yine nane, zerdeçal, zencefil, tarçın gibi bitki çaylarının tüketilmesi, tıkanıklığın giderilmesi veya azalması için yardımcıdır.

Burun tıkanıklığına neden olan hastalıklar