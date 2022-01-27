Nefes alırken kalpte ağrı oluşmasının en yaygın nedenleri

Kalp bölgesinde ağrı, oldukça yaygın bir durumdur ve göğüs ağrısına neyin neden olduğunu bilmek önemlidir, çünkü genellikle yaşamı tehdit eder ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Kalp bölgesindeki ağrı her zaman aynı değildir. Ağrıya neden olan faktöre ve ayrıca kişinin bireysel özelliklerine bağlı olarak değişirler.

Semptomların doğası bazen ağrının nedenini gösterebilir. Ancak, doktorunuza danışmanız her zaman daha iyidir. Ayrıca ağrı türleri sorununuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Kalpteki keskin, ani ağrı, çoğunlukla fiziksel aktivite veya duygusal şok gibi bir tetikleyiciye maruz kaldıktan sonra ortaya çıkar. Süresi tetikleyen faktöre bağlıdır ve 5 dakikadan birkaç saate kadar değişebilir.

Akut kalp ağrısı, istirahatte veya bir tetikleyiciye maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan şiddetli, yakıcı ağrıyı ifade eder. Kişi huzursuz olur, bir korku hissi vardır. Kalp bölgesinde akut ağrının en yaygın nedenleri miyokard enfarktüsü ve pulmoner embolidir.

Bıçak batıroymuş hissi de yaşanabilir. Keskin ve akut ağrının aksine, kişinin genel durumu önemli bir şekilde bozulur. Çoğu zaman kalp ve damar sistemindeki bir hasarın işaretidir. Kalp ve zarlarının iltihaplanması (miyokardit, perikardit, endokardit) ve kapak kusurları en yaygın nedenleridir.

Kalp bölgesindeki donuk ağrı uzun süre devam eder ve günlük aktiviteleri gerçekleştirmenizi önlemez. Fiziksel aktiviteye ağırlaştığında ağrı da ağırlaşabilir, keskinleşebilir veya bıçak batıyormuş hissine dönüşebilir. Ana nedenler kronik kalp hastalıklarıdır. Kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği en sık nedenleridir.

Hareket ederken (örneğin, gövdeyi yanlara bükme veya ağırlık kaldırma) ortaya çıkan ve istirahatte kaybolan ağrı da yaşanabilir. Genellikle kas-iskelet sistemi hastalıklarını gösterir.

Derin bir nefes alma sırasında rahatsızlık ve ağrının meydana geldiği veya kötüleştiği bir tür ağrı sendromu da görülebilir. Çoğu zaman, bu bölgedeki göğüs ve periferik sinirlerin kemik çerçevesinin lezyonları (örneğin, kaburga kırıkları) ve ayrıca pulmoner emboli (PE) dahil olmak üzere solunum sistemi hastalıkları ile ilişkilidir.

NEFES ALIRKEN KALPTE AĞRI OLUŞMASININ NEDENLERİ

Nefes alırken ortaya çıkan kalp ağrısına genellikle nefes darlığı eşlik eder, normal nefes alamama veya nefes verememe görülür. Ağrıyı ve nefes darlığını şiddetlendirmek, hava eksikliği hissine neden olmak, vücudun yatay pozisyonu, spor yapmak veya duygusal aşırı yüklenme olabilir.

Normalde, nefes alma anında diyaframın gevşemesi ve kaburgaları yukarı kaldıran kasların kasılması nedeniyle göğüs boşluğunun hacmi artar. Bu, akciğerlerdeki basıncı azaltır ve onları hava ile doldurur. Bu nedenle, genellikle nefes alma sırasında kalp bölgesinde ağrının ortaya çıkması kalp problemleriyle ilişkili değildir. Göğüs ve solunum sisteminin ve kemik durumunun kapsamlı bir muayenesini gerektirir.

Ancak nefes alma sırasında kalp bölgesinde ağrının kalple ilgili sorunları da oldukça yaygın olduğu için göz ardı edilmemelidir. Ne olursa olsun, kalpteki ağrı görmezden gelinmemelidir. Kalp krizi ve diğer kalp ve damar hastalıkları riskini artıran durumlar arasında hipertansiyon, obezite, yüksek kolesterol hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve alkol kullanımı, şeker hastalığı ve kronik stres ve uyku eksikliği bulunur.

Potansiyel olarak başka bir organa verilen hasarı gösteren başka işaretler ve duyumlar da ortaya çıkar. Nefes alırken göğüs ağrısı nedenlerine eşlik eden en sık görülen semptomlar şunlardır:

Angina pektoris: 5 ila 15 dakika süren ve hafifleyen kalp bölgesinde keskin, yakıcı ağrı hissi. Ölüm korkusu eşlik edebilir.

Kalp krizi: Angina pektorise benzer semptomlar. Ancak, önceki durumun aksine, kalp bölgesindeki ağrı 15 dakikadan fazla devam eder.

Aritmi: Hafifçe tanımlanan ağrıya, güçlü, hızlı bir kalp atışı hissi eşlik eder. Bu durumda nabız 100 atım/dakikadan fazla olabilir. Ayrıca baş dönmesi, genel halsizlik, bayılma öncesi görülür.

Kaslarda ve kaburgada hasar: Bir yaralanmadan hemen sonra veya kısa bir süre sonra ortaya çıkan keskin veya donuk ağrıdır. Ağrı, derin nefes alma ile artar. Dinlenirken zayıflayabilir veya tamamen kaybolabilir.

Anksiyete veya panik atak: Stresli bir durum veya duygusal bir şok sırasında göğüste başlayan rahatsızlık veya ağrıdır. Çarpıntı, artan terleme, korku veya endişe hissi eşlik eder.

Pnömoni ve diğer bulaşıcı solunum sistemi hastalıkları: Derin nefes alma sırasında artan ağrı, balgamlı öksürük, 38-39℃'ye kadar ateş görülür.

Astım krizi: Göğüste ağrı, nefes alma sırasında şiddetlenir. Nefes verme çok zordur. Durum genellikle toz, polen solunması veya nöbetleri önlemek için kullanılan bir ilacın sonraki dozunun atlanmasıyla tetiklenir.

Zona hastalığı: Ağrının ortaya çıkmasından önce karıncalanma, kaşıntı gelir. Ağrının başlamasından kısa bir süre sonra ciltte lekeler şeklinde döküntüler ve ardından kabarcıklar ortaya çıkar.

KALP HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ DURUMLAR

Diğerlerinden daha sık olarak, nefes alırken kalp bölgesinde meydana gelen ağrı kalp krizi veya pulmoner emboli gibi kalp ve damar sistemi hastalıkları tarafından tetiklenebilir. Kalp ağrısının kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili nedenleri son derece çeşitlidir. Bununla birlikte ağrının kalp hastalığı ile ilişkili olabileceğini gösteren bir dizi özellik vardır.

Örneğin, kalp krizi ve angina pektorisde ağrı genellikle sol omuz, boyun ve alt çene bölgesine yayılır. Solunum hareketleriyle bağlantı genellikle gözlenmez. Ayrıca, kalp krizi ile şiddetli halsizlik, nefes darlığı, karakteristik bir ölüm korkusu, alında soğuk, yapışkan ter görülür. Kalp krizinin diğer olası belirtileri kalp ritmi bozuklukları, baş dönmesi ve mide bulantısıdır.

Genel olarak, kalp ağrısına sıklıkla hem hipertansiyon (140/90 mm Hg'nin üzerinde) hem de hipotansiyon (90/60 mm Hg'nin altında) yönünde kan basıncındaki dalgalanmalar eşlik eder. Ayrıca, kalp kaynaklı ağrının açık bir belirteci, kalp kasılmalarının ritminin ve nabzın bozulmasıdır.

KALP HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ OLMAYAN DURUMLAR

Kalp hastalıkları ile ilişkili olmayan, nefes alındığında kalp bölgesinde ağrının en yaygın nedenleri pnömoni, akciğerlerin iltihaplanması, göğüs boşluğunda sıvı birikmesine de yol açabilen plevra iltihabı (plörezi), kaburga hasarı, sinir yaralanmaları, reflü ve psikosomatik reaksiyonlardır.

Akciğer ve solunum yolları hastalıklarında ağrının göğsün tüm yüzeyine yayılması, nefes alma ve nefes verme sırasında yoğunlaşması eşlik eder. Bu durumda ortaya çıkan öksürük genellikle ıslaktır ve balgam görülür. Vücut sıcaklığındaki 39℃'ye artış da görülür.

Kaburga yaralanmalarında ağrı doğrudan solunum eylemi ve derinliği ile ilgilidir. Deride, kaburga hasarı bölgesinde şişlik ve kanamalar görülebilir.

Sindirim sistemi hastalıklarının neden olduğu ağrı, doğrudan yemekle ilgilidir. Genellikle bunlara mide ekşimesi, geğirme, ishal veya kabızlık eşlik eder.

Göğüs ağrısının psikojenik kökeninde, her zaman duygusal stres bulunur ve genellikle gözle görülür bir durum yoktur.

MUTLAKA BİR UZMANA GÖRÜNÜN

Kalp bölgesindeki ağrı, her zaman ek teşhis gerektiren ve nedenleri araştırılması gereken tehlikeli bir durumdur. İlk kez kalp bölgesinde bir ağrı atağı yaşanıyorsa mutlaka hemen acil yardım alınmalıdır. Aynı durum daha önce angina pektoris teşhisi konmuş kişiler için de geçerlidir.

Vücudun keskin bir dönüşünden veya eğilmesinden hemen sonra meydana gelen, yemekten sonra yatay bir pozisyon alındığında ortaya çıkan ağrı veya rahatsızlık ciddi bir durumu göstermiyor olabilir. Bunlara aynı zamanda güçlü duygular veya stresli durumlardan sonra ortaya çıkan kısa süreli hafif ağrılar da dahildir.