Nefes darlığı çeken kadının ciğerinden biber çıktı

Karabük’te 10 gün önce yediği döner sonrası şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının yediği döner içindeki Arnavut biberinin ciğerlerine kaçtığı ortaya çıktı.

Karabük’te yaklaşık 10 gün önce arkadaşları ile döner yedikten sonra aşırı derecede nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 40 yaşındaki Hamdiye Sümbül isimli kadının ciğerlerinin sol alt kısmında bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla alınan cismin Arnavut biberi olduğu ortaya çıktı.

Yapılan operasyon ile sağlığına kavuşan hasta Sümbül ve doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat şaşkınlığını gizleyemedi.

"ŞOK OLDUM"

Bu süreçte çok sıkıntılar yaşadığını anlatan Hamdiye Sümbül, “Röntgen ve tomografi filmi çekildikten sonra bir ciğerimin sol alt kısmında bir cisim olduğu tespit edildi. Operasyon sonunda ise cismin Arnavut biberi olduğu ortaya çıktı. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bende şok oldum Arnavut biberini görünce” şeklinde konuştu.

"TEK PARÇA HALİNDE ÇIKMASI BÜYÜK ŞANS"

Hastanın 3 gün önce polikliniğine başvurduğunu belirten Doç. Dr. Murat Acat, “Tomografi ve akciğer grafisinde akciğerin sol alt tarafına doğru büzüşmeyi gördük. Bunun üzerine hastaya bronkoskopi yaptık. Bronkoskopi ile sol ciğerin alt tarafındaki broşun girişinde yabancı bir cisim gördüm. Yemek parçası gibi bir şey bekliyordum. Biyopsipense ile dışarı çıkarttığımızda cismin Arnavut biberi olduğunu gördük. Tek parça halinde çıkarmamız hastamız için büyük bir şans. Bu tarz kırılgan olan yabancı cisimler bazen parçalanıp, hastaya ileride sıkıntı verebilirdi. Eğer bu süreç uzamış olsaydı kalıcı hastalıklara sebebiyet verebilirdi” dedi.

25 yıllık mesleki hayatında çok yabancı cisim çıkarttığını ifade eden Acat, ilk kez Arnavut biberi çıkarmasının şaşkınlığa neden olduğunu kaydetti. Tamamen sağlığına kavuşan Hamide Sümbül tedavisinin ardından taburcu edildi.