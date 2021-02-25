Kapadokya bölgesine gezi düzenleyen öğrenci grupları, koronavirüs nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekip oyun oynadı.

Nevşehir Ürgüp'deki Kapadokya bölgesine birçok grup, sabahın erken saatlerinde balon turlarını izlemeye gidiyor.

Balonları izlemek üzere bölgeye bu sabah da 8 tur otobüsünde bulunan öğrenci grupları gitti.

TUR İPTAL OLUNCA HALAY ÇEKTİLER

Öğrencilerin, balon turlarının iptal edilmesinin ardından koronavirüs kurallarına hiçe sayarak halay çekip oyun havasında oyunlar oynaması kameralara yansıdı.

Nevşehir'de kalabalık grup, sosyal mesafesiz halay çekti VİDEO











MÜZİK VE YAYINA ARA VERİLDİ

Bölgeyi ziyarete gelen öğrenci gruplarının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları dikkatlerden kaçmazken tur düzenleyen firma ise ortaya çıkan manzaranın kameralara yansıması sonrasında ise müzik yayınına ara verdiği görüldü.