Nijerya 2 koronavirüs aşısı geliştirdi

Nijerya'da koronavirüse karşı iki yerel aşının geliştirildiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeler, aşı programlarına hızla devam ediyor. Dünyada hali hazırda olan aşılar haricinde birçok ülkede yeni koronavirüs aşıları üzerinde çalışmalar sürüyor.

NİJERYA İKİ AŞI GELİŞTİRDİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Hükümet Sekreteri ve Koronavirüsle Mücadele Başkanı Boss Mustapha yaptığı açıklamada, ülkedeki bilim insanlarının koronavirüse karşı iki yerel aşı geliştirdiğini belirtti.

AŞILAR SERTİFİKA ALDIKTAN SONRA KULLANILACAK

Geliştirilen aşıların klinik deneylerinin devam ettiğini aktaran Mustapha, "Aşılar klinik deneyleri tamamlanıp onay sertifikası aldıktan sonra kullanılacak. Bu, bilimsel atılımda yeni bir bakış açısı getirecek ve ülkedeki tıp endüstrisinin moralini ve imajını artıracak bir gelişme." dedi.

Mustapha, ilgili kurumlara ülkedeki araştırmacıları cesaretlendirmek ve motive etmek için destek vermeleri çağrısında buldu.

NİJERYA COVAX KAPSAMINDA 4 MİLYON DOZ AŞI ALMIŞTI

Nijerya, daha önce koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 161 bin 868 koronavirüs vakası görülürken, 2 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.