Bazı uzmanlar tarafından Koronavirüs’e karşı da önerilen Nioli yağının faydaları saymakla bitmiyor. Peki, nioli yağı nedir, ne işe yarar? Nioli yağının faydaları nelerdir?

Soğuk algınlığı tedavisinde etkili olduğu bilinen Nioli yağı, bazı uzmanlar tarafından Koronavirüs’e karşı da öneriliyor.

Uçucu bir özelliği olan Nioli yağı, son zamanlarda cilt için sık sık tercih ediliyor. Sivilcelenmeye yatkın ciltlere iyi geldiği biliniyor.

Nioli yağının balgam söktürücü olma özelliği de bulunuyor.

Peki, Nioli yağı nedir, ne işe yarar? Nioli yağının faydaları nelerdir? İşte, nioli yağı hakkında merak edilenler...

NİOLİ YAĞI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Genellikle ekvatoral iklim bölgesinde yetişen ağaçtan elde edilir. İlkbahar aylarının bitimine doğru açmaya başlayan bu ağacın çiçekleri nioli yağının ana kaynağıdır.

Sulak alanlarda yetişen bu ağaçtan elde edilen yuağda kimyasal maddeler bulunur. Bu kimyasal maddelerin miktarı yüzde 20 oranındadır ancak yetiştiği bölgeye göre de değişkenlik gösterebilir.

Nioli olarak da bilinen niaouli öz yağı, çay ağacı özünün çok yakın bir akrabası.

Ağırlıklı olarak kozmetik ürünlerde kullanılan nioli yağının cildi temizleyici ve uyarıcı etkisi vardır.

İçindeki bileşenlerden dolayı daha çok akne ile savaşmak için kullanılır. Etkili antibakteriyel ve akneye eğilimli ciltleri tedavi edici özelliği bulunur.





NİOLİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?