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- Nioli yağı nedir, ne işe yarar? Nioli yağının faydaları nelerdir?
Nioli yağı nedir, ne işe yarar? Nioli yağının faydaları nelerdir?
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 17:33
- Güncelleme : 15.02.2021 - 17:34
Soğuk algınlığı tedavisinde etkili olduğu bilinen Nioli yağı, bazı uzmanlar tarafından Koronavirüs’e karşı da öneriliyor.
Uçucu bir özelliği olan Nioli yağı, son zamanlarda cilt için sık sık tercih ediliyor. Sivilcelenmeye yatkın ciltlere iyi geldiği biliniyor.
Nioli yağının balgam söktürücü olma özelliği de bulunuyor.
Peki, Nioli yağı nedir, ne işe yarar? Nioli yağının faydaları nelerdir? İşte, nioli yağı hakkında merak edilenler...
NİOLİ YAĞI NEDİR, NE İŞE YARAR?
Genellikle ekvatoral iklim bölgesinde yetişen ağaçtan elde edilir. İlkbahar aylarının bitimine doğru açmaya başlayan bu ağacın çiçekleri nioli yağının ana kaynağıdır.
Sulak alanlarda yetişen bu ağaçtan elde edilen yuağda kimyasal maddeler bulunur. Bu kimyasal maddelerin miktarı yüzde 20 oranındadır ancak yetiştiği bölgeye göre de değişkenlik gösterebilir.
Nioli olarak da bilinen niaouli öz yağı, çay ağacı özünün çok yakın bir akrabası.
Ağırlıklı olarak kozmetik ürünlerde kullanılan nioli yağının cildi temizleyici ve uyarıcı etkisi vardır.
İçindeki bileşenlerden dolayı daha çok akne ile savaşmak için kullanılır. Etkili antibakteriyel ve akneye eğilimli ciltleri tedavi edici özelliği bulunur.
NİOLİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
- Soğuk algınlığı tedavisinde etkilidir.
- Çam, mersin, lavanta ve kuşdili yağları ile sırt ve göğüs masajında kullanılır.
- Ayrıca masajlar, banyolar ve doğal parfümlerde de kullanılabilmektedir.
- Yağ lambaları, hava temizleyicilerde de kullanılabilir.
- Nioli yağı, balgam söktürücü, ateş düşürücü özelliği ve çocukların soğuk algınlığı problemlerinde diğer kuvvetli yağlara göre daha yumuşaktır.
- Bağışıklık sisteminin düzelmesine yardımcı olur.
- Ağrı giderici özelliği sayesinde yaralarda da kullanılır.
- Antiseptik etkisi ile mikropları öldürür.