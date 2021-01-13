Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Nipah virüsü nerelerde görüldü?

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken uzmanlar yeni bir salgının daha ortaya çıkabileceğini ifade etti. DSÖ listesinde ilk onda olan Nipah virüsü nedir, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

Dünyanın mücadele ettiği koronavirüs pandemisi devam ederken, Güneydoğu Asya'da tespit edilen ve meyve yarasalarının doğal kaynağı olduğu Nipah virüsü yeni bir tehdit olarak araştırmalara konu oldu.

Araştırmacılar, Güneydoğu Asya'da tespit edilen Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgının başlatabilme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan hastalığın aşısı bulunmuyor.

Peki Nipah virüsü nedir, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri nelerdir, nerede görüldü?

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Güneydoğu Asya'da tespit edilen ve meyve yarasalarının doğal kaynağı olduğu Nipah virüsünün gelecek yıllarda yeni bir salgını başlatabilme ihtimali uzmanları endişelendiriyor.

Nipah virüsünün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Şu anda dünyada yaklaşık 700 insanın Nipah virüse yakalandığı tahmin ediliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Nipah virüsünün bu kadar önemli ve endişe uyandırıcı olmasının birkaç nedeni var: Hastalığın kuluçka süresi 45 gün ve enfekte bir kişinin hasta olduğunu fark etmeden onu yayması için bolca fırsat olduğu anlamına geliyor.

İkincisi, farklı türdeki hayvanları enfekte ediyor ve bu da hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Ayrıca doğrudan temas yoluyla ya da kontamine yiyecek tüketilerek hastalık bulaşabiliyor.

Bu enfeksiyon için risk faktörleri arasında, domuzlar, yarasalar ve/veya virüsle enfekte olmuş insanlar gibi enfekte hayvanlarla yakın temas olması yer alıyor. Buna ek olarak, ham hurma saplarının tüketimi, kaygan dışkının bu maddeyi sıklıkla kirletmesi nedeniyle önemli bir risk faktörü..

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlaçla tedavi edilemeyen Nipah virüsünde, vakaların çoğu ölümden kurtulamamaktadır. Salgın olarak başlayan Nipah virüsü,

yüksek ateş

kas ağrıları

boğaz ağrısı

baş ağrısı

yorgunluk

şuur kaybı

baş dönmesi

NİPAH VİRÜSÜ NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te en fazla görülen Nipah virüsünün, hızla tüm dünyaya yayılma olasılığı yüksek..