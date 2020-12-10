Nöbet şekeri nedir, faydaları nelerdir? Ağız yarasını geçiren nöbet şekeri nasıl kullanılır?

Ağız içindeki aft yaralarının tedavisinde doğal bir yöntem olarak kullanılan nöbet şekerinin sağlıya birçok faydası bulunmaktadır. Normal şekerin aksine sağlığa yararları bulunan nöbet şekeri nedir?

Nöbet şekeri, şeker kamışı ve palmiye ağacı özünden elde edilir ve günlük hayatta kullandığımız şeker kıvamına daha gelmemiş halidir. Diğer bir ismi kaya şekeri olarak da bilinir. Yani hiçbir işlem görmemiş rafine edilmemiş şekerdir.

Şekli kristallere benzeyen küp şekillerindedir. Bu şeklini şeker şurubunun özel kalıplara dökülerek bekletilmesiyle alır.

NÖBET ŞEKERİ NEDİR?

Rafine şekere alternatif olarak kullanabileceğiniz, yani tatlılarınıza, çayınıza ve kahvenize ilave edebileceğiniz bu şeker, görünüm itibariyle tuz kristallerini andırıyor.

Arapça karşılığı nebat şekeri olan bu şeker, rafine şeker gibi sağlığımızı tehdit etmiyor. Aksine sağlık sorunlarımızı doğal bir şekilde tedavi edici bir rol üstleniyor.

Pek çok firma tarafından bisküvi ve çikolata yapımında da kullanılabilen nöbet şekeri, şeker şurubunun birtakım işlemlere tabi tutulması sonrasında elde ediliyor.

NÖBET ŞEKERİ FAYDALARI

Nöbet şekerinin herkes tarafından bilinen faydası ağız içerisinde ve dil üzerinde oluşan aft ve uçukları iyileştirmesidir.

Nöbet şekeri tüketerek hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda Alzheimer hastalığının oluşumunu önler.

Nöbet şekeri kan dolaşımını arttırır.

Boğaz ağrısı ve tahrişi durumunda oluşan geniz akıntısına faydalıdır Aynı zamanda farenjiti de iyileştirir.

Çocuk ve bebeklik döneminde tüketilmesi zeka gelişimini destekler.

Mesane taşının düşürülmesine yardımcı olur.

Nöbet şekeri emziren kadınlarda süt arttırmayı sağlar.

Ses kısılmasının giderilmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklık kazanılmasını sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır.

Ağız da oluşan istemsiz kötü nefes kokusunun giderilmesini sağlar.

Sürekli olarak yorgunluk ve halsizlik yaşayanlar tüketmelidirler.

Böbrekte kum oluşumunu önler.

Kan şekerinin dengelenmesini sağlar.

Burun kanamasının durdurulmasını sağlar.

NÖBET ŞEKERİ NASIL TÜKETİLİR?

Nöbet şekerini herhangi bir işlem uygulamadan ağız yolu ile tüketebilirsiniz.

Nöbet şekerinin kalorisi rafine edilmiş şekerlere göre çok daha fazladır. Bu nedenle kilo vermek isteyenler kesinlikle tüketmemelidir.