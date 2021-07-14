Noodle zararlı mı? Uzmanlar uyarıyor: Yerken iki kez düşünün

Noodle zararlı mı? Uzmanlar uyarıyor: Yerken iki kez düşünün

Son zamanlarda oldukça popüler olan paket noodle ve ramenler bizlere sadece dakikalar içinde hazır olan yemek vaad ediyor. Peki noodle zararlı mı? Noodle yemek kısırlık mı yapıyor? İşte detaylar...

Yemek yapmaya vakit bulamayanların yardımına koşan hazır gıdaların tüketimi gün geçtikçe artıyor.

Hazır ve paketli gıda tüketimi ile birlikte başta kalp damar hastalıkları ve obezite olmak üzere çeşitli sağlık sorunları da ortaya çıkıyor.

Son günlerin en çok tüketilen ve en popüler hazır gıdası kısa sürede tüketilebilen "Noodle"lar...

Özellikle uzak doğu ve K-Pop kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte gençlerin sıklıkla tercih ettiği benzeri gıdalar, oldukça revaçta. Ancak uzmanlar aşırı tüketimi sonucunda doğabilecek zararlara karşı uyarılarda bulunuyor.

Ortaya atılan kısıtlık iddiası da bunlardan birisi oldu. Noodle kısır mı yapıyor sorusu milyonların kafasında soru işaretlerine neden oldu.

Peki noodle yemek zararlı mı? Noodle kısırlık yapar mı? İşte merak edilenler...

NOODLE YEMEK ZARARLI MI?

Uzak Doğu yemeklerinden biri olan noodle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak yapılan araştırmalar noodle’ın çok da sağlıklı bir besin olmadığını gösterdi.

Güney Kore’de 11 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada özellikle noodle tüketenlerin felç, kadınlarda kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığı gözlemlendi.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre noodle tüketenlerde metabolik sendrom'a yakalananların enerji kontrolünü sağlayamadığını dolayısıyla kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösterdiği belirtildi. Bu sorunlar ise şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını tetikliyor.

Uzmanlar, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada 2 kereden fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.



NOODLE KISIRLIK YAPAR MI?

Hazır çorba ve noodle"lar herhangi bir besleyici öğe içermemektedir.

Besleyici öğelerin yerine katkı maddeleri içerirler, bunların bazıları toksik bir koruyucu olan tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) içerir. Bu katkı maddeleri noodle"larla beraber midede kalır ve bu da uzun süren noodle"ları sindirme çabası sırasında birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.

Tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) koruyucu petrol yan ürünüdür. Tüketiciler, sentetik kimyasalların antioksidan özellikler içerebileceğini gözardı etse de bu antioksidanlar doğal antioksidanlardan farklıdır ve herhangi bir yararı yoktur.

Noodle'ın kısırlık yaptığına dair henüz net bir araştırma yok. Ancak bu tür ürünlerin bu tür rahatsızlıklara neden olabileceği ihtimali her zaman var.

Uzmanlar, özellikle pandemi koşullarında daha sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesini, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.