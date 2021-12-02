Normal doğumun faydalarını öğrenin, kafa karışıklığından kurtulun

Anne olmak için gün sayan adaylar, normal doğum yapmak istiyor. Eğer şartlar uygunsa normal doğum yapmak daha faydalı olarak görülüyor. Peki, Normal doğumun faydaları nelerdir?

Anne-baba olmak için gün sayan çiftler, bebeklerinin doğum anına ilişkin tüm detayların kusursuz olmasını istiyor.

İlk kez anne olacak olan kadınlar ise doğumu nasıl yapacaklarına dair kafa karışıklığı yaşayabiliyor.

Herhangi bir sorun olmadığı taktirde doktorlar, normal doğumu tercih ediyor. Ancak son karar yine anneye bırakılıyor.

Anne adayları normal doğumun ne gibi faydalar sağladığını merak ederek, bu konuda araştırma yapıyor.

Kafa karışıklığı yaşayan anne adaylarının normal doğumun faydalarını öğrenmesi, sürecin daha kolay bir hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

Peki, Normal doğumun faydaları nelerdir? Normal doğum anne ve bebek için ne gibi faydalar sağlar? İşte yanıtı...

NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI

Normal doğum bebeğin faydalı bakteriler almasına katkı sağlar.

Normal doğum yapan anneler, sezeryanla doğum yapan annelere göre daha az enfeksiyon riski taşır.

Normal doğum yapan annelerin hastanede kalma ve iyileşme süreleri daha kısa olur.

Bebeklerin ciğerlerinde biriken sıvı temizlenir ve bebekler solunum problemi ile karşı karşıya kalmaz.

Normal doğum yapan anneler kolayca iyileştiği için, erken emzirmeye daha yatkın olur.

Normal doğum yapan anne adayının süt hormonları daha hızlı çalışır ve süt azlığı yaşamaz.

Hamilelik sırasında alınan kilolar, normal doğum sayesinde hızlıca verilir.

Kan pıhtıları ve bebekten kalan tüm kalıntılar, normal doğum sayesinde vücuttan atılır.

Normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerin yoğum bakım ve kuvöze alınma olasılığı daha azdır.

Normal doğum yapan annelerde kabızlık sorunu daha az ya da hiç görülmez.

Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde astım ve obezite riski azalır.

Normal doğum yapan anne adayları, büyük cerrahi müdahalelere maruz kalmaz.

Normal doğumla dünyaya gelen bebekler, sezaryen ile doğan bebeklere oranla daha fazla emme refleksi geliştirir.

Bebeğin uykusu, kilo alımı ve beyin gelişimi normal doğum sayesinde desteklenir.